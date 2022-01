El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va assegurar ahir que el «risc de conflicte» entre Rússia i Ucraïna és real, després d’una reunió entre els ministres d’Exteriors de l’Aliança per videoconferència per analitzar l’augment de la tensió entre ambdós països. «Lamentem que, malgrat les crides de la comunitat internacional durant diverses setmanes, Rússia no ha fet passos per a la desescalada. El desplegament militar de Rússia continua amb desenes de milers de tropes i armament pesat, així com una retòrica amenaçadora», va assegurar Stoltenberg en una roda de premsa.

Tot i això, va celebrar que el Kremlin vulgui dialogar amb els Estats Units i l’OTAN sobre un marc de seguretat a Europa. «Les accions agressives de Rússia soscaven seriosament l’ordre de seguretat a Europa», va defensar el secretari general de l’OTAN, per a qui «hi ha un risc d’un nou conflicte armat» al continent.

Davant d’aquesta situació, Stoltenberg va reiterar que un possible atac de Moscou a Ucraïna tindrà «conseqüències significatives i un alt preu per a Rússia», especificant que tant els Estats Units com la Unió Europea han amenaçat amb sancions econòmiques.

Alhora, el polític noruec va assenyalar que és un «senyal positiu» que el Kremlin «estigui preparat per seure a taula» a dialogar, tant amb Washington, dilluns a Ginebra (Suïssa), com amb l’OTAN dimecres a Brussel·les, i va desitjar que es tracti del «principi d’un procés» en què es pot «comprometre amb diversos assumptes».

El Kremlin vol pactar amb Washington i amb l’OTAN un nou marc per a la seguretat a Europa, de manera que els Estats Units se sumin a la seva moratòria unilateral sobre l’emplaçament de míssils de curt i mig abast al continent i l’Aliança allunyi les seves maniobres militars de les fronteres russes.

«Sempre estem preparats per escoltar les preocupacions de Rússia i l’OTAN farà tot esforç per avançar políticament», va manifestar Stoltenberg, matisant que perquè «el diàleg sigui significatiu, ha d’afrontar també les preocupacions sobre les accions de Rússia». «Dialogarem amb Rússia de bona fe, però també hem d’estar preparats per a la possibilitat que la diplomàcia falli», va assegurar.

Per part seva, el secretari nord-americà d’Estat, Antony Blinken, confia que encara és possible una «solució diplomàtica» amb Rússia sobre Ucraïna, si bé va recordar que l’OTAN està preparada per «respondre» a qualsevol agressió. «Estem preparats per respondre de forma contundent a una agressió per part de Rússia, però creiem que una solució diplomàtica encara és possible i preferible», va explicar Blinken.

«Diàleg recíproc»

Blinken va insistir que «la diplomàcia és l’única manera responsable de resoldre aquesta crisi» i va advocar per un «diàleg recíproc» amb Rússia, així com per la «coordinació» amb la Unió Europea i Ucraïna. «Preferim una solució diplomàtica a la crisi que Rússia ha impulsat», va dir el secretari d’Estat, que va destacar que el diàleg ha de venir de «tots dos costats».

Blinken va acusar Rússia d’haver mobilitzat 100.000 efectius a la frontera amb Ucraïna i de tenir plans de «doblar» aquesta xifra a curt termini. «Ningú s’hauria de sorprendre si Rússia instiga una provocació per justificar una intervenció militar», va advertir Blinken en recordar la invasió de Crimea del 2014.

«La història recent ens ha ensenyat que una vegada tens els russos a casa és molt difícil fer-los fora», va sentenciar. En les últimes setmanes s’ha produït una escalada de les tensions davant els temors a un eventual atac rus contra Ucraïna que, segons fonts ucraïneses i nord-americanes, es podria produir a principis del 2022. Rússia ha negat estar preparant-se per a una ofensiva i ha manifestat que Occident para excessiva atenció al desplaçament de tropes dins de les fronteres russes.