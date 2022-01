La pandèmia de covid-19 ja ha causat més de 300 milions de contagis al món, amb prop de 5,5 milions de morts, segons dades publicades ahir per la Universitat Johns Hopkins. El centre, que porta un recompte detallat dels efectes de la pandèmia, va explicar que fins ara s’han confirmat oficialment 300.309.930 casos des del març del 2020, amb 5.472.675 morts.

Només ahir es van confirmar més de 2,4 milions de positius a nivell mundial, amb prop de 7.000 decessos, enmig d’un repunt de les xifres impulsat per la propagació de la variant òmicron. El 3 de gener es va superar per primera vegada a tot el món la barrera dels dos milions de casos en 24 hores, segons el registre diari de dades epidemiològiques de tots els països. L’any 2021 es va tancar per sobre del milió de contagis diaris.

La Universitat Johns Hopkins va explicar a la seva pàgina web que durant els darrers 28 dies s’han notificat 31.602.933 contagis i 182.398 morts, en una mostra de la tendència a l’alça registrada el darrer mes a causa de la variant òmicron.

Els Estats Units són el país més afectat en xifres totals a nivell mundial, amb prop de 58,5 milions de casos i gairebé 834.000 morts. Per darrere hi ha l’Índia, amb prop de 35,2 milions de contagis i més de 483.000 morts.

Per part seva, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va mostrar ahir el seu suport a l’estratègia del president francès, Emmanuel Macron, de tensar la corda al màxim amb els reticents a vacunar-se. El passaport covid «és un instrument per protegir els vacunats», va assegurar. «Un Govern ha de protegir des de la igualtat i el passaport covid és una forma de protecció», va afirmar Von der Leyen durant la conferència de premsa que va oferir al costat del mandatari francès a l’Elisi. «La discussió sobre la responsabilitat i la llibertat és molt important a la nostra societat durant una pandèmia», va afegir. França ha assumit des de l’1 de gener la presidència rotatòria de la Unió Europea (UE), a només quatre mesos de les eleccions presidencials.

Les declaracions de la presidenta de la Comissió Europea es van produir després de la tempesta política sorgida a França després que Macron digués en una entrevista al diari Le Parisien que tenia ganes de «fastiguejar» fins al final els no vacunats. Paraules que ahir el president francès va assumir «totalment» malgrat les crítiques rebudes durant els darrers dies.

Per part seva, davant l’auge de contagis actualment causa de la variant òmicron del coronavirus, Alemanya ha decidit restringir encara més l’accés a bars i restaurants. Així, a partir del 15 de gener, els clients de restaurants, bars i cafeteries hauran de presentar, a més del certificat de vacunació o de recuperació de la malaltia, un test negatiu realitzat el mateix dia.