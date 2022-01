La zona sud de l’erupció del volcà de Cumbre Vieja és la que ha resultat més afectada, amb una quantitat de cendra «brutal» que ha superat el milió de metres cúbics de partícules, segons el president del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata.

El president de la corporació insular va oferir aquestes xifres en parlar dels treballs per netejar les vies a la zona d’exclusió per facilitar el retorn dels veïns evacuats, tasques que s’agilitzaran al sector nord per intentar arribar fins a 20 metres de les colades de lava. Sembla una cosa raonable una vegada fets els estudis tècnics oportuns, va assenyalar Zapata.

En canvi, a la zona sud hi ha hagut més afectacions per la gran quantitat de cendra que ha caigut i el primer que es vol fer és treballar, com més aviat millor, per tornar a la circulació les vies que han resistit. Com va explicar Zapata, de ben poc servirà facilitar el retorn dels veïns a la zona si després tindran problemes per no disposar de vies amb accés i per estar sense aigua, llum i amb possible presència de gasos.

Menys emanacions de gas

El president de la corporació insular confia que durant les properes setmanes hi haurà millores suficients als serveis i als accessos per carretera, i que hi haurà menys emanacions de gas. Alhora, va qualificar de positiu que s’hagi anat produint de manera progressiva el reallotjament de veïns evacuats, que en certs casos s’ha pogut avançar alguns dies, i va destacar que la prioritat absoluta continua sent aportar «solucions habitacionals» a tots aquells que hagin perdut la primera residència.