Divendres un avió de la companyia Condor va haver d'efectuar un aterratge d’emergència a l’aeroport de Fuerteventura després de patir una avaria en introduir-se un ocell en un dels dos motors en el moment de l'enlairament. L’aeronau va aconseguir aterrar sense més incidències poc després de l'accident. Fins i tot els habitants de Playa Honda van veure flamarades i van escoltar els espetecs que sortien des del fuselatge.

L’incident es va produir al voltant de les dues de la tarda. L’aparell, un Boeing 757-330 amb matrícula D-ABOB i 23 anys d’antiguitat, es va enlairar des de Guacimeta a les 13.58 hores. Tenia un vol de quatre hores i mitja fins al nord d’Alemanya. No obstant, als segons d'enlairar-se va patir una avaria al motor dret.

Vuelo saliendo de #Lanzarote con destino Alemania se desvía a #Fuerteventura en emergencia por indicación de posible problema en un motor. Aterriza sin novedad. Tras la correspondiente revisión de pista, aeropuerto operativo. #SafetyFirst #Trabajoenequipo pic.twitter.com/BWcLbPmgyk — 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) 7 de enero de 2022

El fort soroll que es desprenia va alarmar les persones que eren als voltants de la instal·lació aeroportuària. Diversos testimonis que es trobaven en aquell moment a la localitat de Güime (San Bartolomé) van veure com d’un dels motors sortien «flamarades diverses vegades», segons van relatar a ‘La Provincia’. «El soroll era impressionant», fet que va portar els veïns d’aquest barri a sortir de les cases per veure el que estava passant. Fins i tot, un dels passatgers va gravar el que va passar quan registrava l’enlairament.

Este vídeo recoge las explosiones y llamaradas que lanzó esta tarde el motor derecho de un avión de Condor que salió desde Lanzarote con dirección a Hamburgo y tuvo que aterrizar de emergencia en Fuerteventura. Crédito desconocido. pic.twitter.com/PJNEa57PFU — Alberto Castellano (@albercastellano) 7 de enero de 2022

En les imatges es pot apreciar més d’una desena de flamarades en només deu segons fins que comandant i pilot paren el motor i tallen el subministrament de combustible. Segons va declarar a Televisión Canaria el gerent del Consorci d’Emergències de Lanzarote, Enrique Espinosa, l’incident es va produir en introduir-se una au a les turbines.

La tripulació va decidir, tot just adonar-se del que havia passat, canviar de rumb per tornar a terra i donar avís a la torre de control. Els testimonis van afegir que l’avió no va arribar ni a Montaña Mina i «va girar a l’altura de la rotonda entre Güime i Escull» per tornar al lloc d’origen. No obstant, els controladors aeris li van ordenar que es dirigís a l’aeroport de Fuerteventura.