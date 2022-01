«Tot aquell que no es rendeixi serà destruït. He donat l’ordre a les forces de seguretat de disparar a matar, sense advertiment previ». En una nova intervenció televisada, el president del Kazakhstan, Kassim Jomart-Tokàiev, va confirmar ahir la seva disposició a esclafar sigui com sigui la revolta que sacseja el seu país des del cap de setmana passat, fins i tot amb el risc de provocar un bany de sang. També va agrair l’ajuda de Rússia per controlar les protestes, un gran desplegament militar que va necessitar la utilització de desenes d’avions de transport.

«Els militants no han deposat les armes; continuen cometent crims o s’estan preparant per fer-ho», va justificar el cap de l’Estat kazakh en la intervenció. Reflectint un enduriment de la seva estratègia inicial davant les protestes, en què va fer algunes concessions a les demandes dels manifestants, va avançar que a partir d’ara no hi haurà cap negociació amb els que no va dubtar a qualificar de «terroristes», malgrat els suggeriments en sentit contrari de nombrosos dirigents europeus: «Quina estupidesa! Quina mena de converses podem mantenir amb criminals i assassins?», va assegurar.

El dirigent va aprofitar la seva al·locució per agrair al president rus, Vladímir Putin, amb fervoroses paraules haver respost «molt ràpidament» a la seva petició d’ajuda. Les dimensions del contingent militar enviat per l’Organització del Tractat de Seguretat Col·lectiva, l’aliança militar encapçalada per Rússia que agrupa algunes exrepúbliques soviètiques, van quedar meridianament clares ahir mateix després que les autoritats russes difonguessin imatges de desenes d’avions de transport arribant als aeroports kazakhs.

Eren, segons el Ministeri de Defensa rus, 70 Iliushin Il-76 i cinc Antónov A-124, aparells tots dos de gran capacitat. Els efectius militars russos enviats al país centreasiàtic pertanyen a la 45a Brigada de Forces Especials, a la 31a Brigada i a la 98a Divisió de les Tropes Aerotransportades.

Militar de la línia dura

Al capdavant del contingent hi ha Antoni Serdiukov, comandant de les Tropes Aerotransportades de l’Exèrcit de Rússia i considerat un militar de la línia dura. Segons The Insider, es tracta d’un oficial d’àmplia experiència en les operacions militars portades a terme pel seu país en les últimes dècades: va participar a les dues guerres de Txetxènia, va ser a Kosovo i també a la guerra de Síria. El diari progovernamental Izvestia el va arribar a descriure com a «el brillant organitzador» de l’annexió de Crimea.

Encara és aviat per determinar els efectes a llarg termini de la presència militar de l’OTSC liderada per Rússia en la política exterior i interior de l’Estat kazakh. Konstantin Eggert, comentarista de temes russos, admet, igual que la majoria dels analistes, que hi ha una «gran possibilitat» que el president Tokaiev es converteixi en «totalment depenent» de Putin, de forma similar al que va passar amb Aleksándr Lukaixenko a Bielorússia, tot i que és una circumstància que encara s’ha de dilucidar.

«Lluita entre clans»

«No sabem si els successos del Kazakhstan són resultat d’una lluita interna de clans. En aquest cas, fins i tot per a Rússia seria difícil esdevenir àrbitre de la situació», assegura a través del telèfon. Segons l’opinió d’aquest expert, la durada de l’operació militar, és a dir, si aquesta es prolonga o no en el temps, donarà pistes sobre la naturalesa de les relacions futures «entre Tokaiev i Putin».

A Washington i a les capitals europees, molts mandataris es pregunten si a llarg termini aconseguirà Rússia modificar la política exterior del Kazakhstan, aliada de Moscou però alhora amb bones relacions amb Occident i la Xina. «Putin intentarà modificar aquesta estratègia de múltiples suports, però no està clar que ho aconsegueixi. Serà difícil, ateses les elevades inversions nord-americanes al sector del petroli i del gas kazakh».