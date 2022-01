Pedro Sánchez va inaugurar ahir l’any polític amb un comitè federal del PSOE per recordar el segon aniversari de la seva investidura i donar suport a Luis Tudanca, el seu candidat a les eleccions de Castella i Lleó del 13 de febrer. Sánchez només va fer una breu al·lusió a la polèmica que ha provocat el seu ministre de Consum, Alberto Garzón, sobre la qualitat de la carn de les macrogranges per no fer el joc al PP, i va centrar el seu discurs en els seus «èxits» al Govern, entre els quals va destacar la recepta «socialdemòcrata» per frenar els estralls de la pandèmia, la recuperació de l’ocupació i els acords amb els agents socials. En aquest darrer punt, va fer una crida a l’oposició perquè imiti el «sentit d’Estat» de sindicats i empresaris i avali la convalidació del decret llei de la reforma laboral. Per ara, l’executiu de coalició no té prou vots per superar el tràmit al Congrés, ja que els seus socis, amb ERC, PNB i Bildu al capdavant, li neguen el suport. El PP, malgrat admetre que no és una «derogació» del marc laboral de Mariano Rajoy, s’ha instal·lat també en el no.

«És un bon acord per a Espanya. Objeccions les té la patronal, també els sindicats i també en té el Govern, però no hi ha un acord si cadascú no cedim en alguna cosa. Això és imposició i d’això ja en vam tenir molt durant els vuit anys del PP amb aquesta contrareforma que ara volem... corregir», va afirmar Sánchez amb algun segon de pausa de més, oblidant el verb «derogar» que tantes vegades ell i altres dirigents socialistes i morats han utilitzat en els darrers anys. «Quins interessos defensa l’oposició si es resisteix a defensar els interessos dels empresaris i també els interessos dels treballadors?», es va preguntar. El secretari general va carregar contra Pablo Casado per no donar suport a cap iniciativa del Govern. El president del PP només ha acceptat renovar alguns òrgans constitucionals (com el Defensor del Poble i el Tribunal Constitucional), però continua bloquejant el Consell General del Poder Judicial. «Poc o res no es pot esperar d’una dreta sense projecte polític i ostatge de la ultradreta», va denunciar. «Només li exigim el mínim, el que és obvi: el deure constitucional de renovar les institucions, el respecte al diàleg social i un mínim d’educació i rigor en la manera de fer oposició». Un obstacle per a Tudanca El conclave socialista també va servir per mostrar el suport a Tudanca, que comença malament la seva batalla contra Alfonso Fernández Mañueco, president de Castella i Lleó i candidat del PP. L’aspirant socialista es veu afectat de ple per una campanya dels populars en contra del ministre de Consum per les seves declaracions sobre la qualitat de les carns de les macrogranges. La portaveu de l’executiu, Isabel Rodríguez, ja el va desautoritzar fa dos dies i va defensar la carn espanyola, però faltava escoltar Sánchez. El president no es va voler complicar la vida i, quan enumerava els seus «èxits» al Govern, va introduir aquesta falca: «El PSOE compleix amb el nostre sector primari, amb els nostres agricultors i ramaders, aprovant la PAC i aquest repartiment a tots els governs autonòmics i també aprovant la llei de cadena alimentària». El president es va desmarcar per no entrar en «el marc mental» del PP, segons fonts de la direcció socialista. Sánchez va ser més elegant que quan va retreure al titular de Consum que hagués recomanat menjar menys carn i li va deixar anar allò que un bon bistec és «insuperable». El secretari general assumeix que no pot fer fora del Govern Garzón, ministre per la quota de Podem, perquè suposaria un desafiament al partit morat de conseqüències desconegudes. En la seva al·locució, també es va referir a la pandèmia i a les xifres «elevades» de contagis per òmicron, encara que sense l’impacte a les ucis que sí que van tenir les onades anteriors. «Haurem d’aprendre a conviure amb la covid-19 com ho fem amb molts altres virus», va avisar. Només els discursos de Sánchez i Tudanca, que va denunciar la «irresponsabilitat» de Mañueco per avançar les eleccions i convocar-les al febrer, van ser públics. Després, ja en privat, tots els secretaris generals autonòmics excepte l’absent Emiliano García Page van prendre la paraula.