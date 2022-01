Les deu pitjors catàstrofes climàtiques registrades el 2021 van provocar 1.075 víctimes mortals, 1,3 milions de desplaçats i pèrdues econòmiques per valor de 150.000 milions d’euros. Aquesta és la conclusió de l’informe anual de l’organització Christian Aid, que matisa, però, que l’estudi «es basa exclusivament en danys coberts per asseguradores», fet que fa suposar que els costos reals són «molt més alts».

El 2021, els estralls provocats per la covid-19 es van estendre per tot el món i van causar patiment i trastorns, particularment a països sense subministrament de vacunes i infraestructura d’atenció mèdica. Encara que el coronavirus​va dominar els titulars de premsa, la crisi climàtica també va continuar arrasant el planeta.

L’informe de Christian Aid destaca els deu esdeveniments climàtics més devastadors del 2021 des del punt de vista financer, des d’huracans als Estats Units, la Xina i l’Índia fins a inundacions a Austràlia, Europa i el Canadà. També analitza cinc esdeveniments que, si bé van comportar un cost financer més baix, van implicar impactes humans terribles, com les sequeres a l’Àfrica i l’Amèrica Llatina o les inundacions al Sudan del Sud.

El succés climàtic més devastador del 2021 des del punt de vista econòmic va ser l’huracà Ida, que va afectar la costa nord-americana entre finals d’agost i primers de setembre. Va provocar la mort de 65 persones, inundacions a Nova York i pèrdues per valor de 57.700 milions de dòlars.

Inundacions a Europa

Les inundacions ocorregudes al mes de juliol a Alemanya, Bèlgica i altres països europeus van provocar 240 morts i van ser el segon esdeveniment amb més cost financer: 38.000 milions d’euros.

A continuació es van situar la tempesta hivernal Uri, que va afectar principalment Texas i altres zones dels Estats Units, nord de Mèxic i part del Canadà i entre el 13 i el 17 de febrer va causar la mort de 237 persones i va generar pèrdues per valor de 20.000 milions d’euros, i les inundacions de la província xinesa de Henan, que van causar 320 víctimes mortals, més d’un milió de desplaçats i es van saldar amb 15.500 milions d’euros en pèrdues.

Altres catàstrofes que van causar pèrdues multimilionàries van ser les inundacions registrades a la Columbia Britànica del Canadà al novembre (amb pèrdues de 6.600 milions d’euros); l’onada de fred polar registrada a França a l’abril (5.000 milions) i el cicló Yaas a l’Índia i Bangla Desh al maig (2.640 milions).

Tanquen aquest dramàtic «top ten» les inundacions d’Austràlia al març (2.100 milions), el tifó In-fa a la Xina i les Filipines del juliol (1.850 milions) i el cicló Tauktae a l’Índia del maig (1.300 milions).

Encara que l’informe se centra en els costos financers d’aquests desastres, l’impacte recollit és proporcionalment molt més gran als països rics, ja que les propietats tenen més valor i estan assegurades.

«No obstant, alguns dels esdeveniments climàtics més devastadors van colpejar els països més pobres, justament els que han contribuït poc al canvi climàtic», recull l’informe. Per exemple, les inundacions del Sudan del Sud a l’octubre es van saldar amb 850.000 desplaçats, però no poden ser avaluades correctament en termes econòmics en no estar assegurades la immensa majoria de les propietats afectades, segons Chirstian Aid.

Altres esdeveniments climàtics extrems recollits a l’informe són l’extrema sequera del riu Paraná, que presenta el nivell més baix en 77 anys i que afecta zones d’Argentina, Paraguai i Brasil; la crisi del llac Txad, la mida del qual ha disminuït en un 90% en els últims 60 anys per l’ús excessiu de l’aigua, la sequera perllongada i els impactes del canvi climàtic; l’onada de calor extrema que va afectar l’oest d’Amèrica del Nord i va causar 853 morts i la sequera a l’Àfrica oriental, que a més de danys ambientals està causant una gravíssima crisi alimentària.

«Si el món no actua ràpidament per reduir les emissions, és probable que aquest tipus de desastres empitjori», alerta l’ONG. Steve Bowen, meteoròleg i director de Catastrophe Insight de l’asseguradora Aon, destaca que va ser la sisena vegada en què les catàstrofes naturals mundials van superar el llindar de pèrdues assegurades de 100.000 milions de dòlars (88.000 milions d’euros). Les sis van passar entre el 2011 i el 2021, i quatre d’elles a l’últim lustre.

«La cimera de Glasgow va generar molts titulars, però sense retallades concretes d’emissions i suport financer el món continuarà patint. Una omissió flagrant del resultat a Glasgow va ser un fons per fer front a les pèrdues i danys permanents causats pel canvi climàtic. Aquest és un assumpte que s’haurà d’afrontar a la COP27 a Egipte el 2022», explica l’ONG cristiana.

L’informe conclou amb un apartat de recomanacions. Assenyala que, per evitar nous desastres, els països han de reduir «urgentment» les emissions de gasos d’efecte hivernacle, ja que si bé alguns països han impulsat plans ambiciosos, altres necessiten fer un pas més. «L’aplicació urgent de polítiques per reduir emissions ha de ser una de les prioritats polítiques principals», afegeix.

Més fons dels països rics

En aquest sentit, explica que «els països més rics han de proporcionar més fons per donar suport a comunitats vulnerables que viuen a països més pobres per ajudar-los a adaptar-se i desenvolupar resiliència als impactes del clima». «Aquests països pobres han fet molt poc per provocar la crisi climàtica, però pateixen els seus efectes de manera desproporcionada», afegeix.

I fa una darrera recomanació: «Tots els governs han d’invertir en la transició energètica cap a les energies renovables. Les nacions més riques han de donar suport als països pobres perquè puguin superar el camí del desenvolupament impulsat per combustibles fòssils».