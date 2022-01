La justícia dels Estats Units és imprevisible, sobretot quan es jutgen els assassinats d’homes negres a mans de la policia o d’algun justicier blanc. És el que li va passar a Ahmaud Arbery el febrer del 2020, un jove afroamericà de 25 anys. Havia sortit a córrer pels carrers d’un suburbi de Brunswick, una localitat costanera de Geòrgia, quan tres homes blancs van començar a perseguir-lo amb dues furgonetes. No van trigar a «acorralar-lo com una rata», segons la descripció del jutge que ha dirimit el cas, i matar-lo a trets tot i que anava desarmat. Aquesta vegada, però, no hi va haver clemència per als assassins. Un jutjat popular els ha condemnat a cadena perpètua sense dret a la condicional per a dos.

«Un resident del comtat de Glynn, graduat de l’Institut Brunswick, un fill, un germà, un home jove amb somnis va ser abatut a trets en aquesta comunitat», va dir el jutge Timothy Walmsey. Dues furgonetes el van perseguir durant cinc minuts fins que van aconseguir tancar-li el pas. A bord viatjaven Travis McMichael, de 35 anys, i el seu pare Gregory McMichael, de 66, tots dos condemnats a passar la resta de les seves vides a la presó perquè no hi ha límits per a la cadena perpètua a Geòrgia. El seu veí William Bryan, de 52 anys, podrà sol·licitar la llibertat condicional després de fer 30 anys entre reixes. Els seus advocats van esgrimir que tots tres van actuar en defensa pròpia en tractar de dur a terme un «arrest ciutadà» després de pensar que Arbery era sospitós de robatori. És el que es coneix com a «vigilantisme», emparat per la llei en alguns estats. «Cap d’ells no té remordiments i no mereixen clemència» va declarar la mare del jove assassinat, Wanda Cooper-Jones.