El jove Jorge Rey va vaticinar l'any passat amb només 14 anys la borrasca 'Filomena' utilitzant el mètode més antic que es coneix en la meteorologia: les cabañuelas. Aquest temporal va cobrir de neu gran part de la península Ibèrica i va provocar temperatures de fins a 20 graus sota zero a ciutats com Toledo, Madrid o Guadalajara.

Enguany, Jorge ha tornat a la càrrega: "L'hivern serà dur i la segona quinzena de gener tindrem un episodi de fortes nevades. Es pot dir que vindrà una nova 'Filomena'", explica aquest adolescent, que s'ha criat amb les cabañuelas a casa. Les pluges seran intenses entre febrer i març, tot i que en la segona meitat del tercer mes cessaran per a tornar entre abril i maig.

I com prediu Jorge Rey tot el que ocorrerà? Tot i que no és una ciència exacta, ell segueix el seu mètode després d'aprendre'l a casa: "No només s'ha d'interpretar les taules que pots trobar per internet. Cal provar, experimentar i errar molt per poder comprendre bé el mètode. Són anys i anys d'esforç". Amb els seus pares va apostar que nevaria com mai abans a Madrid el gener de l'any passat i va encertar.