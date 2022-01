Els últims set, per ampli marge, han estat els set anys més calorosos registrats a tot el món des que hi ha registres, amb un any 2021 que va estar marcat per un estiu d’esdeveniments extrems a Europa, amb onades de calor al Mediterrani i inundacions importants als països del centre d’Europa, segons l’últim balanç del servei de canvi climàtic Copernicus (C3S) de la UE. «Serveix de recordatori del persistent augment de les temperatures mundials i la necessitat urgent d’actuar», va alertar ahir el responsable d’observació de la terra en la Direcció General d’Indústria de Defensa de la Comissió, Mauro Facchini, sobre el balanç de l’últim any.

Segons la radiografia de Copernicus, i a diferència del que va tenir lloc al conjunt del planeta, la temperatura al continent europeu va ser només 0,1 ºC més elevada que la mitjana dels últims 30 anys. Els últims mesos de l’hivern i la primavera van estar per sota de la mitjana, tot i que l’estiu sí que va ser el més càlid des que hi ha dades, amb temperatures pròximes a les del 2010 i el 2018. El termòmetre va pujar particularment els mesos de juny i juliol. Aquest balanç amaga grans diferències entre el nord i el sud, amb pluges torrencials als països d’Europa central que van provocar inundacions greus a Alemanya, Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg, amb més de 200 morts, i una onada de calor extrema a Grècia, Espanya i Itàlia, amb una temperatura rècord de 48,8ºC a l’illa italiana de Sicília, vuit dècimes per sobre del rècord anterior. Aquestes condicions càlides i seques van derivar en incendis forestals que van arrasar zones importants d’aquests tres països, així com a Turquia, Portugal, Albània, Macedònia del Nord, Algèria i Tunísia. A tot el món, el 2021 va ser el cinquè any més càlid des que hi ha registres. Concretament, la temperatura va ser 0,3 ºC superior a la del període de referència 1991-2020 i entre 1,1 ºC i 1,2 ºC per sobre de la registrada entre 1850 i 1900. Els primers cinc mesos de l’any van experimentar temperatures relativament baixes. Entre juny i octubre, no obstant, les temperatures mensuals van estar entre els quatre registres més càlids dels que es té constància. Entre les regions amb temperatures per sobre de la mitjana van estar la franja oest dels Estats Units i el Canadà fins al nord-est canadenc i Groenlàndia, així com grans parts del centre i nord d’Àfrica i el Pròxim Orient. Mentrestant, les temperatures inferiors a la mitjana es van registrar a l’oest i l’extrem oriental de Rússia, Alaska i el centre i est del Pacífic, la major part d’Austràlia i algunes zones de l’Antàrtida. Igual com al Mediterrani, les condicions de calor i sequedat a la regió van agreujar una sèrie d’incendis forestals extrems en els mesos d’estiu. Per exemple, l’any passat es va registrar el segon incendi forestal més destructiu a la història de Califòrnia.