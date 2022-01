Competir amb la dreta en la subhasta de mesures per combatre la delinqüència. El president francès, Emmanuel Macron, va reiterar ahir la seva aposta per la mà de ferro en matèria de seguretat i per multiplicar els recursos destinats a la policia. El dirigent va prometre doblar el nombre d’agents de les forces de seguretat «abans del 2030». «En els últims cinc anys, d’acord amb les nostres promeses, hem tornat a invertir en la seguretat», va assegurar Macron en un discurs a Niça amb un to clarament electoral.

Tot i que encara no ha oficialitzat la seva candidatura, ningú no dubta de la presència del dirigent centrista a les presidencials del mes d’abril. A més de la pandèmia, un dels temes més recurrents en aquesta campanya és la lluita contra la delinqüència. La crisi de la covid va accentuar les angoixes i fractures de la societat francesa i va catapultar la inseguretat com un dels principals problemes -les dades oficials mostren, però, que el nombre de delictes s’ha mantingut estable a l’última dècada a França-. La dreta i l’extrema dreta ho aprofiten com un dels angles d’atac predilectes. La conservadora Valérie Pécresse va dir la setmana passada que vol «treure la Karcher (una potent aspiradora)» per «tornar l’ordre al carrer». Macron ha respost a les crítiques prometent un increment de 15.000 milions d’euros de la partida de seguretat.