El president del Parlament Europeu, David Sassoli, ha mort als 65 anys a Itàlia després de dues setmanes ingressat per una complicació greu del sistema immunitari, segons ha informat el seu portaveu Roberto Cuillo. La defunció del socialdemòcrata italià s'ha produït aquest dimarts de matinada en el Centre de Referència d'Oncologia (CRO) d'Aviano, on estava hospitalitzat des del 26 de desembre. Un ingrés que es va fer públic just el dia abans. El lloc i la data del funeral serà anunciat en les pròximes hores, ha dit Cuillo. Els líders de les institucions europees i els caps de grups parlamentaris han lamentat la seva mort amb missatges a les xarxes socials. El periodista i polític italià va ser nomenat president del Parlament Europeu el juliol del 2019 i estava en l'última setmana del seu mandat. La setmana que ve la cambra votava el nou president i Sassoli no optava a la reelecció per a la segona part del mandat, que probablement passarà a mans dels populars.

El socialdemòcrata ja era un veterà al Parlament Europeu, on va arribar l'any 2009 com a cap de files del Partito Democratico (PD). En l'anterior legislatura, era un dels vicepresidents, amb responsabilitats en qüestions mediterrànies o pressupostos. També va ser membre del Comitè de Transports i Turisme, i va liderar la reforma del paquet ferroviari i del cel únic europeu. En el seu accés al càrrec de la presidència del Parlament Europeu, David Sassoli va reivindicar la «independència» de la cambra i el seu compromís a «protegir-la». «La Unió Europea només pot ser forta quan el Parlament és fort», va dir, demanant un «rol més important» de l'Eurocambra. Sassoli va néixer el 30 de maig del 1956 a Florència, Itàlia, i va treballar en diversos diaris locals i agències de notícies abans d'entrar a 'Il Giorno' a Roma. El 1992 va començar a treballar a la televisió com a reporter i corresponsal de TG3. Abans d'entrar en política, va treballar també en programes de Rai Uno o Rai Due, i el 1999 va entrar a l'equip editorial de TG1, on durant una dècada va ser editor d'informatius. El 2007, va ser nomenat subdirector de TG1 i responsable de programes a TV7 i TG1 Special. Condol La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que la mort de Sassoli és una «pèrdua terrible d'un magnífic i orgullós europeu i italià». El president del Consell, Charles Michel, ha dit estar «trist i commocionat» per la desaparició de Sassoli, un «europeu sincer i apassionat» de qui ha destacat la seva «humanitat, generositat» o el seu «somriure». El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expressat el seu condol per la mort de Sassoli i ha dit que Catalunya recordarà sempre «el seu compromís europeu, progressista i demòcrata». Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha descrit Sassoli com un «amic progressista, gran defensor dels valors europeus». Sánchez ha remarcat que en els últims anys, l'italià havia treballat «per una Unió Europea més unida i social durant la pandèmia».