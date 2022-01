La vicepresidenta i consellera d’Igualtat, Mónica Oltra, ha sol·licitat comparèixer a la Diputació Permanent de les Corts per explicar l’informe que el seu departament va remetre al Síndic de Greuges amb dades sobre abusos a menors tutelats a la Comunitat Valenciana. Arran d’aquestes xifres, el defensor del poble va emetre una resolució que recollia que entre el 20 de juny del 2020 i el 20 de juny del 2021 el nombre de menors d’edat víctimes d’abusos sota mesura de protecció a la Comunitat va ascendir a 175: 127 en acolliment residencial i 48 en acolliment familiar. El PPCV se’n va fer ressò i va demanar tant la dimissió d’Oltra com l’obertura d’una comissió de recerca sobre la gestió de menors tutelats per la Generalitat. Ahir també va sol·licitar que comparegui el cap del Consell, el socialista Ximo Puig. Com a síndica popular, Maria José Catalá va denunciar que la situació dels menors tutelats «no es tracta només d’un cas aïllat».