Queda menys d’un mes perquè el Congrés debati i voti la convalidació del reial decret llei de reforma laboral i el Govern continua sense aconseguir els suports necessaris. Pedro Sánchez confia que el joc de suports, però també d’abstencions, permeti tirar endavant una norma clau per al bipartit. El president del Govern pensa que s’imposarà el «sentit comú» entre els socis habituals i està convençut que «no impediran la tramitació i convalidació» del decret. ERC, aliat imprescindible de legislatura, continua pensant que la proposta es queda «curta» perquè no implica «una derogació» de la normativa del PP, encara que està disposat a negociar amb l’executiu.

El president del Govern va encendre els motors polítics del 2022 ahir amb una entrevista a la SER en què va posar l’accent en la gestió de la pandèmia i la desautorització clara d’Alberto Garzón per la polèmica de la carn, però també en una reforma laboral que li costarà aconseguir.

El líder socialista va insistir que és una iniciativa «bona» que recompon el diàleg amb empresaris i treballadors que el PP no va saber mantenir i que té la vocació de la «inclusivitat i la perdurabilitat». De manera que, «respectant» el debat al Parlament, creu que el Congrés «ha de convalidar i ratificar» el text. Als seus socis habituals, Sánchez els va recordar que s’hi incorporen «molts elements» que ja van estar a punt de ser acordats la legislatura passada, com els canvis relatius a la subcontractació o la prevalença de la negociació col·lectiva.

El president del Govern està convençut que acabarà imperant el «sentit comú». Que hi haurà una «majoria de grups que no impedirà la tramitació i la convalidació d’aquest decret llei tan important». «Ho veig i ho crec de veritat», va destacar. L’executiu aspira a que el seu decret tiri endavant (si és possible sense canvis) entre abstencions i suports.

Fer «pedagogia» de la reforma

Estratègia que després va reiterar en una reunió a Ferraz, monogràfica sobre la reforma laboral, amb diversos ministres, els membres de l’àrea econòmica de l’executiva i els portaveus del partit. En aquesta cita, segons van relatar fonts de la direcció, Sánchez els va demanar que facin «pedagogia» de la mesura i que es bolquin a explicar-la i defensar-la «a tots els pobles i ciutats». A l’entorn del president avisen que el marge de negociació és molt estret, pel perill que la patronal s’aixequi de la taula, i aquest és un bé a preservar. L’objectiu és «guanyar la votació, convalidar el decret i no tocar el text». En tot cas, és difícil que l’executiu aconsegueixi no moure ni una coma.

Les negociacions amb els grups les conduiran la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i el titular de la Presidència, Félix Bolaños. Sánchez va negar a la SER que aquest ja hagués contactat amb el secretari general del PP, Teodoro García Egea, encara que aquesta trucada és «pertinent» i es produirà, igual que amb els altres grups. Aquesta conversa tindrà lloc, «segurament», segons l’entorn del ministre, al final de la ronda, perquè els populars no sortiran del no i la prioritat de l’executiu és convèncer els seus socis, encara que l’ala socialista del Govern no descarta Cs. L’apel·lació pública al PP, no obstant, sí que és i serà constant.

A Barcelona, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va assenyalar que la reforma laboral no és una «derogació» de la legislació del PP. «És un maquillatge de l’actual i l’han venut amb molt de fum». Amb tot, va dir, la seva formació està «disposada a negociar per aconseguir més protecció per als treballadors».