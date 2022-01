Espanya ja ha cavalcat sobre sis onades de coronavirus, però la manera d’avaluar la pandèmia pot canviar a partir d’ara, de cara a futures onades. El Govern està treballant des de fa «setmanes», i així ho va confirmar ahir el president, en un canvi d’estratègia. A passar a tractar la covid com una malaltia endèmica. Es basa a tractar-la com la grip. O sigui, gripalitzar el virus i no notificar-ne diàriament tots els casos. «Crec que tenim les condicions perquè, amb precaució i a poc a poc, comencem a avaluar l’evolució d’aquesta malaltia amb paràmetres diferents [similars als utilitzats en la grip]», va assenyalar Pedro Sánchez en una entrevista a la SER, en què també va anunciar que es controlarà el preu dels tests d’antígens i es compraran a Pfizer 344.000 dosis de retrovirals.

L’Executiu abordarà ara el canvi d’estratègia amb els responsables del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i amb la Ponència d’Alertes. «És un debat que ja estem intentant obrir a escala europea. La mateixa ministra de Sanitat ho ha plantejat a diferents ministres de sanitat europeus», va afegir. Segons el seu parer, es tracta d’un «debat necessari», ja que amb la ciència es compta amb la «resposta» perquè la població es protegeixi i es redueixin les «possibilitats de contagi». A més, la letalitat del virus s’ha reduït: del 13% en la primera onada de la pandèmia a l’1% actual. Dos anuncis El cap de l’Executiu va aprofitar l’entrevista a la SER per fer dos anuncis. En primer lloc, que el Govern regularà els preus dels tests d’antígens, que amb l’augment de la demanda d’aquestes últimes setmanes s’han desbocat. «El debat que teníem abans o durant aquest Nadal ha sigut, sobretot, sobre l’oferta d’aquests tests. Hi ha hagut un augment exponencial de demanda, però no d’oferta. Aquest tema ja està resolt. Ara entrarem en el control del preu del test d’antígens», va assenyalar. Dos, el Govern comprarà al gener 344.000 pastilles antivirals a la farmacèutica Pfizer, que «redueixen en un 88% la possibilitat d’hospitalització» dels malalts més vulnerables. Tornada a l’escola «segura» Sánchez va afegir que la «cooperació institucional entre administracions» s’ha provat clau en la lluita contra la pandèmia. En l’última Conferència de Presidents, el 22 de desembre, es va comprometre a una nova convocatòria cada deu dies, mesura que ha incomplert. Va al·legar que la ministra Carolina Darias s’ha reunit amb els consellers de Sanitat, i també ho han fet els titulars d’Educació i Universitats. A més, hi haurà una altra nova conferència online al gener i espera que pugui organitzar-se la següent de manera presencial a l’illa de La Palma al febrer. Per frenar la sisena onada, el Govern continua confiant en la mascareta (el Consell de Ministres la va reposar com a obligatòria) i la vacunació. I el president creu que les condicions per a la tornada a l’escola ahir dilluns després de les vacances de Nadal són «segures». «Cal tenir confiança en la tasca dels tècnics, de les conselleries, dels governs autonòmics..., i en una vacunació àmpliament recolzada pels infants», va apuntar Sánchez, que va recordar que l’objectiu, anunciat en l’última Conferència de Presidents, és que el 7 de febrer la primera dosi hagi arribat al 70% dels petits, i que en la setmana del 18 d’abril el 70% comptin amb la pauta completa.