Nova fita a la medicina. La Facultat de Medicina de la Universitat de Maryland (EUA) ha informat que va aconseguir trasplantar un cor de porc modificat genèticament a un home de 57 anys en una cirurgia que va qualificar d'«històrica», segons recull EFE. «Aquest trasplantament d'òrgans va demostrar per primera vegada que un cor animal modificat genèticament pot funcionar com un cor humà sense un rebuig immediat per part del cos», va detallar la institució en un comunicat. El pacient, David Bennet, de 57 anys i resident a Maryland, va ser operat fa tres dies en el Centre Mèdic d'aquesta universitat després de patir una arrítmia i es troba sota vigilància mèdica en bon estat de salut. Segons la institució, el trasplantament d'un cor de porc «era l'única opció disponible per al pacient», ja que diversos hospitals havien descartat la possibilitat de fer-li un trasplantament convencional. «Era morir o fer aquest trasplantament. Vull viure. Sé que és un tir a cegues, però és la meva última opció», va dir el pacient, segons recull el comunicat de la Universitat de Maryland.

Tècnica experimental L'Administració de Drogues i Aliments dels Estats Units va autoritzar a la prèvia d'Any Nou l'operació de Bennet, qui estava prostrat al llit des de feia mesos i que va ser informat dels riscos de l'operació, en tractar-se d'una tècnica encara experimental. «Ha estat una cirurgia revolucionària i ens acosta un pas més a la solució de la crisi d'escassetat d'òrgans. No hi ha suficients cors humans de donants disponibles per complir amb la llarga llista de receptors potencials», va dir Bartley Griffith, doctor encarregat d'aquesta intervenció quirúrgica. Al voltant de 110.000 nord-americans esperen actualment un trasplantament d'òrgans, i més de 6.000 pacients moren cada any abans de rebre'n un, segons dades oficials citades per la universitat. Un hospital de Nova York va aconseguir l'octubre passat trasplantar temporalment el ronyó d'un porc genèticament modificat a un cos humà, un altre èxit que, igual que el conegut aquest dilluns, pot portar en un futur al fet que no es necessiti la donació d'òrgans d'un mort per salvar la vida d'una altra persona.