Diverses regions italianes es van posar ahir en marxa per a l’elecció del president de la República, que començarà el 24 de gener al Parlament i que s’ha vist sacsejada pel desafiament llançat per l’exprimer ministre Silvio Berlusconi al cap de Govern, Mario Draghi, els dos noms que més sonen de moment per ocupar el càrrec.

Les dues principals regions del país, el Laci (centre) i Lombardia (nord), amb Roma i Milà com a capitals, a més de Ligúria, Vèneto, Piemont (nord), Umbria (centre) i Campània (sud), van triar ahir els seus representants per a la sessió conjunta parlamentària en què es votarà el substitut de l’actual president, Sergio Mattarella, per al proper septeni. Berlusconi va desafiar Draghi assegurant que si deixava el Govern per ser cap de l’Estat, el seu partit, el conservador Forza Italia (FI), abandonaria la majoria que sustenta l’executiu.