Més del 50% de la població d’Europa haurà contret la variant òmicron del coronavirus durant els propers dos mesos, si el ritme de transmissió es manté, va advertir ahir l’Organització Mundial de la Salut (OMS). «A aquest ritme, es preveu que més del 50% de la població de la regió s’haurà contagiat amb la variant òmicron durant les sis o vuit properes setmanes», va asseverat el director de la regió Europa de l’OMS, Hans Kluge, tot destacant que aquesta variant presenta diverses mutacions «capaces de fixar-se més fàcilment a les cèl·lules humanes» i afectar persones que ja han patit la covid-19 i estan vacunades.

La regió Europa de l’OMS està formada per 53 països i arriba fins a Àsia central. En aquesta zona es van registrar 7 milions de nous casos de covid-19 la primera setmana del 2022. Segons les dades de l’OMS, des del 10 de gener, 26 països de la regió van informar que més de l’1% de la població es contagiava cada setmana.

Càrrega hospitalària

La incertesa relacionada amb el coronavirus, l’alta transmissibilitat de la variant òmicron i la càrrega hospitalària derivada d’aquesta fan que sigui prematur pensar a tractar la covid-19 com una malaltia endèmica com la grip, va destacar també l’OMS. Precisament el president del Govern, Pedro Sánchez, va dir dilluns que pot ser hora de canviar la manera com es rastreja l’evolució del coronavirus fent servir un mètode similar a com se segueix la grip, perquè la seva letalitat ha disminuït. Això implicaria tractar el virus com una «malaltia endèmica», en lloc d’una pandèmia.

Per a Kluge, aquesta transmissió del virus «sense precedents» es tradueix en un augment dels ingressos a l’hospital, però no en un increment de la mortalitat. La nova onada de contagis «és un desafiament per als sistemes sanitaris i la prestació de cures a diversos països on òmicron es propaga a gran velocitat i amenaça de desbordar la situació en altres», va lamentar el responsable.

Impacte als països de l’Est

Kluge va recordar que el coronavirus ha sorprès «més d’una vegada» i que «no és bona idea» fer previsions, a més de destacar que l’objectiu fonamental per a aquest any és «estabilitzar la pandèmia». Alhora, va mostrar la seva preocupació per l’impacte d’òmicron als països de l’Est, on el percentatge de població vacunada és menor, i va recordar que les vacunes continuen proporcionant bona protecció contra els casos severs i morts.

Per altra banda, l’exposició prolongada a la contaminació de l’aire pot augmentar el risc d’infecció per covid, segons suggereix una investigació publicada en línia a la revista Occupational & Environmental Medicine.

L’associació va ser més forta en el cas de les partícules, amb un augment mitjà anual d’1 micrograms/m3 vinculat a un increment del 5% a la taxa d’infecció. Això equival a 294 casos més per cada 100.000 persones cada any, indiquen els resultats, que se centren en els habitants d’una ciutat del nord d’Itàlia. Els investigadors afirmen que els resultats haurien de reforçar els esforços per reduir la contaminació atmosfèrica.