El president del Parlament Europeu, el socialista David Sassoli, de 65 anys, va morir ahir en un hospital d’Itàlia en què havia estat ingressat fa dues setmanes, segons va confirmar el seu portaveu, Roberto Cuillo. El socialista italià, pare de dos fills, estava ingressat des del 26 de desembre per una greu complicació provocada per una disfunció del sistema immunològic. Després de contraure una pneumònia el mes de setembre passat a causa d’una legionel·la, Sassoli havia passat més de dos mesos recuperant-se a Itàlia i havia tornat recentment a l’activitat política, però el 26 de desembre va tornar a ingressar en un hospital italià. El seu ingrés no es va fer públic fins dilluns, 15 dies després, quan el portaveu va comunicar la cancel·lació de tots els seus actes públics. Després d’aquest anunci, les xarxes socials dels líders de les institucions europees i de diversos caps dels principals grups del Parlament Europeu, així com de la classe política italiana, es van omplir de mostres de suport i afecte al president de l’Eurocambra.

El socialdemòcrata italià, que abans d’entrar a la política va tenir una dilatada carrera periodística, va ser nomenat president del Parlament Europeu el juliol de 2019 i estava a la setmana final del seu mandat, ja que dimarts que ve l’Eurocambra triarà un nou president per haver arribat a l’equador d’aquesta legislatura. És la primera vegada a la història del Parlament Europeu que mor un president en exercici. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va definir Sassoli com «un gran europeu i orgullós italià».