Boris Johnson ha protagonitzat un nou escàndol per una altra festa il·legal celebrada durant el confinament a la residència oficial del primer ministre. El seu secretari privat, Martin Reynolds, va enviar el 20 de maig del 2020 una invitació per correu electrònic a més d’un centenar de persones per «aprofitar el bon temps» i fer una copa «guardant la distància social» al jardí del 10 de Downing Street. Als assistents els demanava que portessin «la beguda».

Unes 40 persones es van apuntar a la festa i entre elles hi havia Johnson i la seva dona, Carrie. Segons la cadena de televisió ITV, que va publicar la invitació, amb les begudes alcohòliques es van servir aperitius propis d’un pícnic. En aquell moment a Anglaterra només es permetia reunir-se amb una única persona no convivent, a l’aire lliure i respectant una distància de dos metres. Era una situació dramàtica per al país amb regles draconianes que imposaven un nombre limitat d’assistents a enterraments i casaments, els nens eren a casa i les escoles tancades. Només s’estava autoritzat sortir per comprar menjar, fàrmacs o fer una hora d’exercici al carrer o als parcs.

Cinc dies abans, el 15 de maig, hi havia hagut un altre esdeveniment social similar, amb formatge i vi al mateix jardí de Downing Street. Johnson també era present amb la seva dona, com va mostrar una foto publicada recentment pel diari The Guardian.