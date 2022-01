La lava incandescent encara flueix a l’interior de la terra solidificada als voltants del volcà. Des de les esquerdes que s’han format als tubs volcànics es pot veure, a diversos metres de profunditat i amb una gran precisió, com la lava, d’un color vermell intens, segueix recorrent aquests nous espais formats pel volcà. I ho fa a més de 800 graus centígrads malgrat que ja fa gairebé un mes que el volcà es va apagar de manera definitiva. Aquesta imatge, encara que sorprenent, forma part natural del procés eruptiu. Com explica el sismòleg de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) Itahiza Domínguez, aquesta imatge es produeix perquè «les capes de lava i material volcànic fred són males conductores de la calor». Quan se solidifica la lava exterior, al contacte amb l’ambient a una temperatura molt més baixa, la del seu interior roman gairebé a la mateixa temperatura que quan va ser emesa violentament pel volcà. «Els materials de l’interior es mantenen a una temperatura alta durant força temps», explica Domínguez.

Això succeeix a la majoria dels volcans. En alguns casos s’ha arribat a trobar material incandescent que pot crear una altra petita llengua de lava mesos després de la finalització de l’erupció. Això pot passar si, per exemple, es trenca un tub de lava. A altres paratges volcànics, com el que va deixar l’erupció de Timanfaya (Lanzarote), encara «es poden trobar temperatures altes si es fa un forat terra», malgrat haver passat fa més de 300 anys. I a l’illa de Fogo (Cap Verd), que va patir una erupció volcànica el 2014, diversos anys després els habitants encara tenien problemes per construir damunt la lava, atès que la calor que emanava del seu interior fonia qualsevol instal·lació de subministrament que volgués fer-se per als habitatges. Així que, durant un temps, també a La Palma la lava seguirà fluint de manera silenciosa als racons que encara no s’han refredat especialment a prop del con volcànic on s’ha acumulat, al llarg dels 85 dies que es va prolongar l’erupció, «molt material». «Això passarà durant molt de temps i, sobretot, a la primera fase després d’apagar-se el volcà, ja que encara hi ha molt material fos a l’interior». Per això, cal que «s’esperi un temps» abans de començar a edificar damunt de les colades.

«Pot suposar un problema», explica Domínguez, que matisa que això pot passar especialment a les colades de més altura. «Una altra dificultat és que les colades es van consolidant a mesura que passa el temps, de manera que al principi construir una carretera pot ser contraproduent», insisteix l’investigador de l’IGN.

Emissió de gasos

A la mateixa zona on els científics han vist la lava discorrent a una alta temperatura, hi ha una fractura al cràter amb emanacions gasoses de diòxid de sofre i amb temperatures que arriben als 500 graus.