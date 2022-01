El futur de Boris Johnson segueix a la corda fluixa, amenaçat per noves peticions de dimissió. Lluny d’aplacar els ànims, les ridícules explicacions del primer ministre sobre la festa celebrada a la seva residència oficial en ple confinament van augmentar ahir el seu descrèdit. En una exhibició de calculada contrició, Johnson va iniciar la sessió setmanal de control a la Cambra dels Comuns reconeixent que havia participat a la festa el 20 de maig de 2020 al jardí de Downing Street, i demanant perdó.

«Vull demanar disculpes. Conec els extraordinaris sacrificis que milions de persones han fet en els darrers 18 mesos. Sóc conscient de la ràbia que senten cap a mi i cap al meu Govern quan pensen que les regles no es van complir a Downing Street», va declarar amb un to de dubtosa humilitat. El que va seguir després va provocar riallades. «Vaig anar al jardí poc després de les sis de la tarda el 20 de maig del 2020 per donar les gràcies a membres del personal. Vaig tornar a la meva oficina 25 minuts després per continuar treballant. Vaig creure implícitament que era una trobada de feina», va argumentar sense posar-se vermell.

El missatge d’aquella invitació que el seu secretari va cursar a més de 100 persones parlava de «gaudir del bon temps» i «portar una ampolla». A la suposada «jornada de treball» es van servir canapès i la dona del primer ministre va beure una ginebra, segons un dels presents.

Multa o processament

Adam Wagner, un advocat expert en normativa sobre covid, va assegurar en un tuit que en l’ús escrupolós dels termes utilitzats per Johnson en disculpar-se hi havia un clar assessorament legal per no tenir problemes amb la justícia. El jurista Charles Falconer, que va ocupar el lloc equivalent a ministre de Justícia al Govern laborista, va explicar que Johnson ha de ser multat o processat després d’haver admès que va participar a la festa i es va saltar la llei. A més d’això, va enganyar el Parlament quan al desembre va assegurar que no havia contravingut cap de les normes imposades durant la pandèmia. Aquesta mentida l’obligaria, segons una regla no escrita en la política britànica, a presentar la renúncia.

L’explicació del primer ministre va ser «un espectacle patètic de qui es troba al final de l’escapada», li va retreure el líder laborista, Keir Stamer. «La seva defensa que no es va adonar que estava en una festa és tan ridícula que resulta realment ofensiva per al públic britànic», va afegir. L’oposició en ple va demanar la seva dimissió. «S’ha acabat la festa, primer ministre. L’únic dubte que queda per resoldre és si l’acabarà fent la ciutadania britànica, el seu propi partit, o si farà vostè mateix l’única cosa decent que pot fer i dimitirà», va explicar Starmer. El líder dels Liberal Demòcrates, Ed Daved, ha sol·licitat en una carta a Scotland Yard que iniciï una investigació policial sobre la festa. «La policia ha de garantir al públic que es farà justícia i que no hi ha una regla per a tots i una altra per a Johnson i els seus col·legues a Downing Street», va afirmar.

En ple debat intern sobre els passos que cal seguir, la resposta immediata dels conservadors a la intervenció de Johnson va ser el silenci. L’explicació i la petició de perdó, a més d’humiliant, clarament no ha estat suficient. Douglas Ross, el líder dels tories a Escòcia, va demanar el seu cessament.