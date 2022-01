El diputat d’ultradreta argentí Javier Milei ha decidit sortejar el seu salari com a diputat cada mes. L’enrenou ha estat immediat. Gairebé 950.000 argentins han participat a la tómbola en línia amb l’esperança d’emportar-se els gairebé 1.700 euros de la dieta parlamentària. La quantitat de persones que han optat per participar en el sorteig peculiar no s’explica per una sobtada vocació ludòpata, sinó com un signe de desesperació social que hi ha al país sud-americà.