Les glaceres que cobreixen Groenlàndia i la banquisa o gel marí que envolta l’illa estan sota mínims. Han tornat a reduir-se per vint-i-cinquè any consecutiu, fet que suposa «una evidència més» de l’avenç imparable del canvi climàtic, alerta l’Organització Meteorològica Mundial al seu informe anual sobre l’estat del clima. L’OMM, dependent de les Nacions Unides (ONU), demana als estats accions més contundents per frenar amb urgència l’escalfament del planeta.

Les observacions de l’extensió del gel marí revelen que l’àrea estival ha disminuït anualment en una mitjana de 94.000 quilòmetres quadrats des de finals de la dècada del 1970, equivalent a la superfície de Castella i Lleó o Andalusia. L’estudi detalla que, en termes de balanç de massa total , la capa de gel va perdre al voltant de 166.000 milions de tones entre l’agost del 2020 i el mateix mes del 2021.