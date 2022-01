Les festes no van deixar de succeir-se entre els mesos de maig i desembre del 2020 entre la residència oficial del primer ministre, el seu apartament i fins i tot les seus d’alguns ministeris, com el de Transports o Educació, on hi va haver celebracions nadalenques. A Downing Street es van celebrar un total de nou festes en plena pandèmia. El 20 de maig van ser convidades cent persones, però només van acudir-hi una vintena.