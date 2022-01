En els darrers anys múltiples veus crítiques han denunciat que Youtube s’ha convertit en un espai que accelera la radicalització dels seus usuaris. Ahir, verificadors de notícies van publicar una dura carta conjunta en què acusen la plataforma de vídeo més popular del món (amb 2.300 milions d’usuaris mensuals) de ser un dels principals canals de desinformació i de no estar fent prou per frenar aquesta propagació de «fake news».

Fins a 80 organitzacions de fact-checking de 40 països, entre les quals hi ha Maldita, Newtral i Verificat, denuncien que el paper tòxic de Youtube ha anat més enllà amb la irrupció de la pandèmia del coronavirus i la difusió de missatges conspiranoics contra la ciència i les vacunes. «Youtube permet que actors sense escrúpols utilitzin la seva plataforma com a arma per manipular i explotar altres persones, i per organitzar-se i recaptar fons», explica la carta.

I és que l’historial de falsedats que es propaguen impunement a Youtube, propietat de Google (Alphabet), és especialment extens. La plataforma ha servit així per a la difusió de les rebutjades conspiracions trumpistes de frau electoral als Estats Units, que van aconseguir més de 33 milions de visualitzacions i van desembocar en la insurrecció violenta contra el Capitoli, però també per a populars teories antivacunes entre els usuaris.