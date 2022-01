La sisena onada de la covid-19, que està superant els rècords de contagis de tota la pandèmia, també està assolint les ràtios més grans d’ingressos pediàtrics. Són casos majoritàriament lleus i relacionats amb el fet que la incidència del virus està més disparada que mai, ja que la variant òmicron no afecta més els menors que els adults. A països com el Regne Unit o els EUA els ingressos hospitalaris de nens amb covid-19 estan pujant com mai abans al llarg d’aquests dos anys de pandèmia. I també passa en alguns hospitals catalans com Sant Joan de Déu. A tot Catalunya hi havia, a l’11 de gener i segons la Conselleria de Salut, 17 nens d’entre 0 i 9 anys ingressats per coronavirus, la xifra més elevada de totes les onades. Ahir van baixar a 11.

«Tenim més nens ingressats per coronavirus, el doble o el triple que en altres onades. Però no tenen una patologia greu, sinó lleu», assenyala el cap de pediatria de l’Hospital Sant Joan de Déu, Juanjo García. Si habitualment en aquest centre rebia entre 5 o 10 nens amb covid al dia, ara n’arriben 40 o 50. La majoria no ingressen. De fet, en aquesta onada, Sant Joan de Déu té, de mitjana, «uns 12 o 15» menors ingressats, «cap a l’uci». Són xifres baixes, però més grans, però, que les d’onades anteriors.

Es tracta de petits amb «malalties de base» que, en contagiar-se de covid-19, es «descompensen» i per això els metges decideixen ingressar-los. «Per exemple, alguns són nens amb problemes oncològics que fan quadres febrils i que prefereixes tenir controlats perquè no saps si la febre és pel càncer o per la covid», afegeix aquest pediatre. Aquest tipus de pacient representa la meitat del bloc dels nens ingressats per coronavirus a l’Hospital Sant Joan de Déu.

L’altra meitat, prossegueix García, la conformen els menors que tenen qualsevol altra malaltia (per exemple, apendicitis) i se’ls detecta el coronavirus una vegada són a l’hospital en fer-los una PCR rutinària. També els nadons acabats de néixer contagiats pel pare o la mare («a causa de la seva curta edat, preferim tenir-los ingressats», explica García) i els nens amb una patologia respiratòria (com pneumònia o bronquitis) derivada de la covid-19, però que « habitualment és lleu».

Agreujament

Als metges els preocupa sobretot que alguns d’aquests nens acabin desenvolupant, les properes setmanes, la síndrome inflamatòria multisistèmica, una afecció en què diferents parts del cos es poden inflamar (entre elles el cor, els pulmons, els ronyons, el cervell, la pell, els ulls o els òrgans gastrointestinals) i que va aparèixer a onades anteriors.

«Sí que estem veient un increment de casos [hospitalitzacions pediàtriques per covid], però a molts se’ls detecta la covid en fer-los una PCR rutinària perquè ingressen, per exemple, per una apendicitis. És a dir, moltes vegades la causa de l’ingrés no és el coronavirus», explica Toni Soriano, de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de l’Hospital Vall d’Hebron. Soriano assegura que «s’està contagiant més tothom» i, encara que els ingressos de nens han pujat (han passat de zero a dos o tres), segueixen sent «molt pocs».