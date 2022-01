El president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i cardenal arquebisbe de Barcelona, ​​Juan José Omella, va assegurar ahir que «totes les diòcesis» van responent als casos d’abusos, però va rebutjar crear cap comissió independent per investigar-los perquè amb els instruments actuals de l’Església catòlica «n’hi ha prou».

«No cal multiplicar ens; a cada diòcesi hi ha la part dels tribunals i el servei d’atenció a les víctimes. I això és independent. Portugal, Alemanya i França fan el que creuen convenient. I nosaltres també, sempre d’acord amb els protocols de la Santa Seu. I els ha semblat bé. Si hi ha alguna dificultat ho veurem en el seu moment», va assenyalar Omella en una roda de premsa a Roma, en el marc de la visita ad limina dels bisbes.

Informe per a les diòcesis

Segons va explicar el cardenal, han enviat a totes les diòcesis i als religiosos l’informe que el diari El País va lliurar al papa Francesc, tot i que han sol·licitat al diari que faciliti les dades dels casos d’abusos. «Els demanem les dades perquè en alguns no hi són. Si hi havia una acusació a un sacerdot, doncs digui de qui es tracta i nosaltres investigarem», va destacar Omella, alhora que va afegir que tenen el desig d’«aclarir-ho i portar-ho tot a terme com està manat pels protocols de la Santa Seu i els tribunals civils».

Encara que a l’informe no apareixen les dades personals de les víctimes per garantir el seu anonimat, El País s’ha posat a disposició del Vaticà per facilitar el contacte dels afectats i que puguin prestar declaració si així ho desitgen.

Per altra banda, Omella va explicar que a nivell de Conferència Episcopal «hi ha un servei d’ajuda a les diòcesis petites que no tenen persones que puguin ajudar». «Ens sembla més humà i proper que cada diòcesi tingui el seu organisme i li ha semblat bé a la Santa Seu», va assegurar l’arquebisbe de Barcelona, que va desitjar que «tantes altres institucions facin aquest camí».

Reunió amb el Papa

Així es va expressar Omella després de la reunió que els bisbes de Catalunya, el País Valencià i les Balears van mantenir amb el papa Francesc, en el marc de la seva visita a Roma. La trobada amb el Pontífex es va allargar durant dues hores i mitja i durant l’audiència van tractar l’assumpte dels abusos, però també es va parlar de la situació a Catalunya i de la necessitat d’aturar la «polarització política».

«El nostre deure fonamental (com a església) és fer present l’Evangeli als nostres ambients, diòcesi i societat i hem d’evitar tota ideologia que pugui comportar una polarització», va assegurar l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, tot afegint que «hem d’evitar tota ideologia que pugui comportar una polarització. La polarització política està present i hem de curar aquestes ferides», segons Efe.