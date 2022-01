L’informe que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) tenia previst aprovar ahir sobre l’avantprojecte de llei pel dret a l’habitatge, i que validava en termes generals els plans del Govern per intervenir el mercat de lloguer, no va obtenir finalment el plàcet d’aquest òrgan.

Després d’un intens debat sobre el seu contingut, el ple del CGPJ va acordar per 15 vots a 6 rebutjar l’informe del vocal i exdiputat del PSOE Álvaro Cuesta i designar nous ponents, que seran els vocals José Antonio Ballestero i Enrique Lucas. El nou text es debatrà al ple del 27 de gener.

La majoria dels vocals no comparteixen la conclusió de l’informe sobre el títol competencial i això afecta múltiples qüestions que exigeixen reelaboració. El dictamen, en tot cas, no és vinculant per al Govern, però el rebuig de la proposta inicial, que evidenciava una sintonia total amb l’avantprojecte, suposa un cop dur per al Govern de coalició.

Entre els que van avalar el canvi de proposta hi ha el mateix president del CGPJ, Carlos Lesmes. Només es van oposar a les al·legacions l’autor de l’informe i els vocals del sector progressista Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez i Pilar Sepúlveda.