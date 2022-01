Durant la segona meitat de gener, els pensionistes i beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital rebran, a més, la paga compensatòria (la popularment denominada pagueta) per la revalorització de 2021 que va ser del 0,9%, 1,6 punts per sota de mitjana del 2,5% que es preveu aquest 2022.

Enguany la pujada del 2,5% per a les pensions contributives el 2022 situarà la mínima de jubilació en 10.103,8 euros anuals, 721,7 euros mensuals en 14 pagues; mentre que la màxima serà de 39.468,6 euros anuals, 2.819,1 euros mensuals. Segons les dades facilitades pel Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social, la mínima amb cònjuge a càrrec arribarà als 12.467 euros anuals, 890,5 euros al mes.

Quant a la pensió mitjana de jubilació, i amb dades de l’última nòmina de pensions abonada al novembre, passaria d’1.194,9 euros mensuals a 1.224,7 euros sempre tenint en compte les 14 nòmines que s’abonen amb les extres d’estiu i Nadal.

La Seguretat Social recorda que les pensions contributives es revaloraran el 2022 un 2,5%, la mitjana de l’índex de preus de consum (IPC) entre el desembre del 2020 i el novembre del 2021, una fórmula consensuada al juliol amb els agents socials. D’aquesta manera, recorda el Govern, es dona compliment a la recomanació del Pacte de Toledo i es garanteix el poder adquisitiu de les pensions partint de l’evolució de l’IPC.

8,9 milions de perceptors

El novembre del 2021, recorda la nota, hi havia 8,9 milions de perceptors de pensions contributives i 9,9 milions de pensions, ja que en alguns casos es cobren dues prestacions.

Per als beneficiaris de pensions mínimes, pensions no contributives i Ingrés Mínim Vital l’alça serà del 3% deixant en el cas d’aquesta última prestació la renda garantida per a la unitat familiar composta per un adult en 5.899.6 euros. La revaloració de les pensions contributives amb la inflació suposarà una despesa addicional de «gairebé 5.000 milions» el 2022, segons va xifrar recentment el secretari d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, Israel Arroyo.

Aquests 5.000 milions comprenen tant aquesta pujada del 2,5%, com aquesta ‘pagueta’ amb la qual el Govern haurà de compensar la diferència de la inflació amb l’alça del 0,9% aplicada el 2021 i que ronda els 2.000 milions.