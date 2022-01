Una nova anàlisi de les dades dels reclutes militars nord-americans suggereix que l’esclerosi múltiple (EM), considerada fins ara de causa desconeguda, és una complicació de la infecció pel virus d’Epstein-Barr (VEB), el mateix virus responsable de la mononucleosi o malaltia del petó, segons mostra un estudi publicat ahir a la revista Science per investigadors de la Universitat de Harvard. L’esclerosi múltiple és una malaltia desmielinitzant crònica del sistema nerviós central. Encara que el nou estudi suggereix que el virus d’Epstein-Barr és un possible responsable, els autors expliquen que la majoria aclaparadora de les persones infectades per aquest virus comú mai no desenvoluparan esclerosi múltiple, i no és possible demostrar directament la causalitat d’aquesta malaltia en els éssers humans. Els científics van estudiar les dades de més de 10 milions de reclutes militars dels EUA durant un període de 20 anys.