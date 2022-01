Com passa amb el Big Tobacco o el Big Pharma, les grans i poderoses indústries del tabac i les farmacèutiques, els Estats Units pateixen l’impacte i les conseqüències del domini de la Big Ag i el Big Meat, que controlen l’agricultura i la carn. És un oligopoli que ha anat creixent exponencialment i consolidant-se en les darreres quatre dècades. I el president Joe Biden, i més ambiciosament encara el senador demòcrata Corey Booker, han posat a la diana el sistema.

Per a Biden la lluita s’emmarca en la seva agenda àmplia de combat contra els monopolis i en els esforços per frenar la disparada inflació, de la qual un 25% prové de l’augment del preu de la carn. Ja al juliol va dictar una ordre executiva que instava el Departament d’Agricultura a ser més agressiu en la investigació de possibles violacions d’una llei del 1921 dissenyada per assegurar una competició justa i protegir el consumidor. Al desembre, aquest Departament va rebre una carta dels fiscals generals de 16 estats, incloent pesos pesats agrícoles governats pels republicans com Iowa, urgint-lo a una lluita més efectiva contra la manipulació i el frau al mercat de la carn. I el mandatari va començar l’any amb una reunió el 3 de gener amb petits grangers en què va anunciar i va detallar un pla per donar-los suport amb 1.000 milions de dòlars i ajudar-los a independitzar-se.

Quatre corporacions

Encara que hi ha dos milions de granges als Estats Units i les petites explotacions representen el 89%, són el 5% de les grans les responsables del 60% de la producció de carn. I estan sotmeses als preus i condicions fixats per quatre grans corporacions transnacionals dedicades al processament i empaquetament. Aquestes quatre empreses (Cargill, Tyson, la brasilera JBS i National Beef Packing, també part d’un conglomerat brasiler) controlen respectivament el 85% del mercat de boví, el 70% del porcí i el 54% del pollastre. Durant la pandèmia van pujar un 300% els beneficis.

El seu domini i el seu sistema han disparat als Estats Units la presència i el pes de les macrogranges industrials. I segons denuncien nombrosos experts i analistes i associacions com Food & Water Watch, aquest model d’explotació asfixia les comunitats i el petit granger independent, que entra sovint en una espiral de deute i que només s’emporta 14,3 centaus de cada dòlar que els nord-americans gasten en menjar. El 70% dels grangers de pollastre, per exemple, viuen sota el nivell de pobresa. I al món agrícola la taxa de suïcidi és 3,5 vegades més gran que la de la població general. Encara que les mesures plantejades per Biden han estat ben rebudes (tret de la indústria), els que advoquen per una transformació més radical demanen que s’impulsi al Congrés la proposta de llei de Reforma del Sistema de Granges presentada per Booker. Aquesta norma imposaria un pas que el 2019 ja va demanar l’Associació Americana de Salut Pública: una moratòria immediata a l’obertura de noves macrogranges o a l’ampliació de les ja existents.

Suports republicans

La proposta de Booker potenciaria també la producció regenerativa, crearia un fons de 100.000 milions de dòlars per ajudar els grangers a fer la transició que els allunyi del model de macrogranja, que es pretén eliminar gradualment fins a la seva desaparició el 2040, i traspassaria a les grans corporacions multes i responsabilitat per la contaminació. A més, potenciaria els controls per garantir el «made in America» que ara les grans corporacions eviten amb bestiar criat fora dels EUA però processat i empaquetat al país.

Tot i que de moment la proposta de llei només té suports demòcrates, a les primeres sessions en què s’ha abordat al Senat s’ha comprovat que desperta simpaties en alguns republicans, especialment d’estats agrícoles. Això, en un Congrés tan polaritzat i bloquejat com el dels Estats Units, és notícia.