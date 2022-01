Àustria es convertirà a partir de l’1 de febrer en el primer país del món que obliga tots els seus ciutadans adults a vacunar-se contra el coronavirus. Així ho va anunciar ahir el canceller austríac, Karl Nehammer, en roda de premsa. Aquest anunci posa data a una mesura ja avançada fa setmanes per combatre la propagació i els efectes de la pandèmia i que anirà acompanyada d’un paquet de mesures sancionadores per a aquelles persones que rebutgin immunitzar-se. El canceller va anunciar controls per verificar si els ciutadans estan vacunats o no i no estar-ho constituirà una infracció punible amb multes d’entre 600 i 3.600 euros, segons la reincidència.

El Govern austríac, sustentat per un partit de caire conservador, mou fitxa per incrementar el percentatge d’austríacs vacunats. Actualment, el 71,5% de la població està immunitzada amb doble pauta, una proporció baixa en comparació amb altres països de la Unió Europea d’ingressos i composició comparables. La vacunació obligatòria «és un projecte sensible» però «d’acord amb la Constitució», que, tot i això, requereix «una adaptació» que permeti vacunar els contraris a immunitzar-se «fins a mitjans de març», segons va detallar Nehammer.

Dijous d’aquesta setmana està previst que el Parlament austríac voti sobre aquest projecte de llei, que finalment ha descartat incloure l’obligació d’immunitzar-se als més grans de 14 anys. Aquest també preveu excepcions per a les embarassades, les persones que no es poden vacunar per motius mèdics acreditats i els ciutadans que faci 180 dies que van ser positius.

L’entrada en vigor de la vacunació obligatòria serà progressiva. A la primera fase, les autoritats escriuran a cada llar per informar de la norma i instar-los a vacunar-se. A partir de mitjans de març, a la segona fase, la policia podrà començar a demanar a la població si té la vacuna posada, i fins i tot establir multes de 600 euros si no poden presentar per escrit prova de vacunació. Finalment, a la darrera fase, s’enviaran avisos amb cites per vacunar els últims ciutadans que no estiguin immunitzats. Els que incompleixin podran ser multats aleshores amb fins a 3.600 euros. La data d’inici d’aquesta darrera fase depèn del que estableixi l’executiu federal austríac.

La mesura no ha estat exempta d’oposició i un dia abans de l’anunci del canceller l’extrema dreta va convocar una manifestació massiva a Viena contra la vacuna obligatòria. Unes 30.000 persones es van reunir a la capital per manifestar el seu rebuig, en una trobada en què van participar coneguts i condemnats extremistes de dretes i militants neonazis. El govern austríac té una àmplia majoria a la cambra per tirar endavant la mesura i només l’extrema dreta hi està en contra. A més dels conservadors i els verds -integrants de l’executiu-, els líders dels partits socialdemòcrata i liberal donen suport al text.

La marxa celebrada pel centre de Viena, que s’unia a les organitzades a Itàlia i França, va aglomerar una gran quantitat de manifestants que no guardaven la distància social ni portaven l’obligatòria mascareta FFP2. A les xarxes socials van aparèixer fotos d’una pancarta amb una foto d’Adolf Hitler i el missatge «vacunar fa lliure», en clara al·lusió al lema «treballar fa lliure» que feien servir els nazis als camps de concentració.