Una dona britànica de 50 anys, Angela Glover, ha estat confirmada com la primera víctima mortal del tsunami provocat per l'erupció divendres passat del volcà Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, a Tonga.

Grans zones de l'arxipèlag que conforma Tonga es troben incomunicades pels danys causats per l'erupció i el tsunami, que va provocar l'alerta durant el cap de setmana del Japó a Xile i d'Alaska a Austràlia. Fins al moment s'havien confirmat dues banyistes mortes al Perú per l'onatge i danys materials a Nova Zelanda.

L'última víctima, Glover, estava intentant salvar als seus gossos del gran onatge provocat per l'erupció quan es va deixar anar de l'arbre al qual estava agafada i va ser arrossegada per l'aigua, segons informa la cadena britànica Sky News, que cita a la família de Glover. La dona gestionava un refugi per animals a Tonga al costat del seu marit, que ha sobreviscut.

El cos de la dona ha estat localitzat, segons ha explicat el seu germà, Nick Eleini. "No tinc paraules per a descriure com ens sentim en aquest moment. És una terrible commoció. Som gent corrent. Coses així no els passen a persones com nosaltres, però ha succeït", ha declarat a Sky News des de la residència familiar en Hove, Anglaterra.

"Ens ho han confirmat fa unes sis hores, quan estava en una escala a Dubái. Es va formar un equip de cerca i va anar-hi en James --marit de la víctima-- qui va trobar el cos entre uns arbustos", ha afegit.

Eleini ha destacat que la seva germana va treballar a Londres, però va aconseguir complir el seu somni i viure al Pacífic sud. "Estimava els animals i en particular als gossos. Com més lleig el gos, més el volia", ha assegurat.

El marit de la víctima, James Glover, va aconseguir aferrar-se a un arbre per a evitar que l'aigua se l'emportés, però Angela no va aconseguir agafar-se amb la suficient força, ha relatat. Tots dos vivien a Tonga des de 2015.

Vols d'avaluació

Mentrestant, les autoritats de Nova Zelanda i Austràlia han anunciat el desplegament de diversos avions de les seves respectives Forces Aèries per a supervisar i monitorar els danys provocats per un tsunami després que un volcà submarí entrès en erupció al costat de Tonga.

L'erupció ha expulsat una forta columna de fum i ha contaminat el subministrament d'aigua al país, on també s'han vist tallades les comunicacions en un primer moment.

Aquest dilluns, no obstant això, els vols s'han pogut reprendre a Nova Zelanda i Austràlia, que ara supervisaran l'estat de les infraestructures, com a carreteres, ports i cadenes de subministraments. Els vídeos difosos a través de xarxes socials mostren a la població corrent cap a zones de major altitud.

Una comissió neozelandesa ha alertat que s'han registrat danys significatius al llarg de la costa oest del país, segons informacions del diari 'The New Zealand Herald'.

El diumenge, el Govern de Tonga, que ha convocat un gabinet de crisi per a abordar la qüestió, va demanar a la població utilitzar mascaretes per a bregar amb el fum i les partícules en suspensió.