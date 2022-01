El Govern britànic prohibirà el consum d’alcohol a les seves oficines. Així ho va anunciar ahir l’executiu, en un clar intent del primer ministre, Boris Johnson, per aturar l’escàndol causat per les festes celebrades a Downing Street en plena pandèmia. Johnson intenta així restaurar una reputació durament colpejada per les revelacions. La premsa britànica ha destapat aquests dies que Johnson i altres membres de l’executiu participaven en gresques amb música i alcohol.