Tonga pateix «danys significatius» després del tsunami provocat la vigília per una erupció volcànica, va explicar la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, encara que encara no hi ha informacions sobre víctimes. Les connexions de comunicació amb Tonga, un arxipèlag de més de 170 illes i uns 105.000 habitants al Pacífic Sud, són limitades pel fet que el tsunami va danyar els cables de comunicació submarins i va causar talls de llum, va apuntar la mandatària neozelandesa, que va recollir informació de funcionaris del seu país a Tonga.

Els portals oficials i perfils a les xarxes socials dels departaments governamentals no han actualitzat la situació des de fa més de 24 hores, quan, segons l’observatori Netblocks, es va tallar completament la connexió a internet. Des de la violenta erupció del volcà submarí Hunga Tonga Hunga Ha’apai, que va durar uns vuit minuts i es va poder veure des de l’espai, registrada cap a les cinc de la tarda hora local de dissabte, les notícies procedents de Tonga són escasses. Les onades gegants van colpejar amb ferocitat en qüestió de minuts la costa nord de l’illa de Tongatapu.