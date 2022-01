Un dels principals aspirants a l’Elisi ha estat condemnat tres vegades per les seves declaracions racistes. El Tribunal de París va declarar culpable ahir el polemista Éric Zemmour pels delictes d’«injúria» i «complicitat en la provocació a l’odi» cap a les persones migrants. El candidat ultradretà haurà de pagar una multa de 10.000 euros per haver acusat els menors estrangers no acompanyats de «lladres», «assassins» i «violadors». Els magistrats van ratificar la pena exigida per la fiscalia, que va considerar que aquestes paraules «van sobrepassar els límits de la llibertat d’expressió». Aquest famós tertulià, i ara candidat a les presidencials, ja havia estat condemnat en el passat dues vegades per declaracions racistes. Els fets jutjats es remunten al 29 de setembre de 2020, en un plató de CNews. A més del polemista, els jutges també van condemnar a una multa de 3.000 euros el director d’aquest polèmic mitjà, que forma part del grup Canal +.