El 4 d’agost de 1944, les SS nazis es van emportar detinguts Ana Frank, la seva família i les altres quatre persones que convivien a l’amagatall que va construir Otto Frank a la seu de la seva empresa, ubicada al número 263 del carrer Prinsengracht d’Amsterdam, per esquivar la policia de Hitler i que la seva filla Ana va immortalitzar al seu diari. Les últimes indagacions apuntaven que les SS van topar amb els amagats de manera casual, però una investigació feta pública ahir ha capgirat la història amb un resultat sorprenent: va ser un destacat notari jueu de la capital neerlandesa, Arnold van den Bergh , qui hauria traït els Frank i els seus amics en un tracte amb els nazis a canvi de garantir la seguretat de la seva pròpia família.

Aquesta és la conclusió d’un equip format per una vintena d’investigadors, entre historiadors, criminòlegs i analistes de dades, que han treballat durant sis anys per intentar posar llum a un dels misteris més grans sense resoldre de la Segona Guerra Mundial als Països Baixos.

La investigació, que ha estat posada en dubte per no tenir evidències concloents, es basa en la còpia d’una nota anònima lliurada a Otto Frank -l’únic que va superviure al camp de concentració- després de la guerra i que els investigadors van localitzar entre els arxius d’un oficial de la policia. El Consell Jueu va elaborar llistes d’adreces d’amagatalls per demostrar als ocupants nazis que cooperava.