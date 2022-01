La imatge era el més important: Pedro Sánchez amb Olaf Scholz. A la Moncloa feia uns quants dies que insistien en la «bona relació prèvia» i la «sintonia» entre el president del Govern espanyol i el recentment nomenat canceller alemany. I tots dos dirigents es van esforçar perquè ahir quedés clar quan es van reunir a Madrid. És el primer viatge de Scholz a l’estranger el 2022 –al desembre va visitar França, Bèlgica, Polònia i Itàlia– i la primera visita internacional que rep Sánchez aquest any. La intenció, destacaven des del Govern, era reforçar «l’eix socialdemòcrata» hispanogermànic i, de passada, apuntalar la posició del cap de l’executiu espanyol a Europa. A grans trets, ho van aconseguir. Encara que va quedar palesa alguna diferència.

«El passat, si ha demostrat alguna cosa, és que Espanya i Alemanya han aconseguit grans coses quan hem anat de la mà. Ara posem aquesta sintonia al servei d’una cohesió més gran a la Unió Europea», va reivindicar Sánchez en una roda de premsa en què els dos dirigents van donar sobrades mostres de la seva afinitat personal. «Espanya i Alemanya són molt bons amics», va respondre el canceller alemany a les paraules del president del Govern espanyol, després de reivindicar els «vincles profunds» entre els dos països.

Amb la pretensió de reforçar les relacions entre els dos governs, Sánchez va anunciar que recuperaran la cimera bilateral hispanoalemanya que es va suspendre l’any passat per causa de la pandèmia del coronavirus.

No obstant, no tot van ser bones paraules. Sánchez va parlar sobre les regles d’estabilitat que limiten la despesa pública als països de la UE, actualment en suspens per l’impacte del coronavirus a l’economia. El cap de l’executiu espanyol va defensar que cal una reforma de la governança econòmica, ja que les regles són «massa complexes i difícilment complibles en el context de la pandèmia». Per part seva, Scholz es va desmarcar de les paraules del president espanyol. «El pacte d’estabilitat ens ha donat el marc necessari per al fons de recuperació», va apuntar el canceller alemany.