El sector turístic espanyol està en procés de recuperació després de ser a la zona zero de la pandèmia. Però segueixen les incerteses i manca consens a l’hora de fixar estimacions per a la normalització de la situació i l’assumpció dels nivells del 2019. La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va considerar ahir que «el 2022 serà l’any de la recuperació del sector turístic» com a conseqüència dels ajuts públics i la millora de la situació sanitària internacional i l’extensió de les vacunes anticovid. Maroto ho va dir al fòrum Hotusa Explora celebrat a Madrid, però destacats protagonistes del sector van aigualir l’excés d’optimisme i van situar aquesta desitjada normalitat més enllà del 2024.