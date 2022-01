«La vacunació obligatòria significa un debat obligatori». Aquestes paraules del president federal alemany, Frank-Walter Steinmeier, resumeixen el moment polític que viu Alemanya respecte la possible introducció d’una vacunació obligatòria contra el coronavirus. En un debat recent sobre la gestió de la pandèmia i la immunització, el president alemany, molt crític amb els sectors negacionistes i el potent moviment anticorona alemany, va preferir no definir-se sobre la mesura. «Com a president federal no em posicionaré per un sí o per un no sobre una vacunació general obligatòria», va dir.

La declaració de Steinmeier expressa els dubtes creixents sobre una mesura que es donava per feta a finals del 2021. El novembre passat, el llavors encara candidat a canceller Olaf Scholz es mostrava disposat a introduir la vacunació obligatòria per a gent gran «a finals de febrer o inicis de març». L’arribada a Europa de la variant òmicron -que posa en dubte la fiabilitat de les vacunes actuals-, sumada als dubtes que expressen algunes associacions mèdiques i a les obertes discrepàncies existents dins del Govern de coalició semàfor, allunya cada vegada més aquesta possibilitat. Disciplina de partit El tripartit governant de socialdemòcrates, verds i liberals va acordar celebrar a finals de gener un debat al Bundestag lliure de la disciplina de partit. Els parlamentaris de les formacions de Govern i de l’oposició quedaran així alliberats per presentar les mocions que creguin pertinents i també per votar allò que dicti la seva consciència sobre la proposta legislativa. Aquesta modalitat parlamentària basada en la «llibertat de consciència» ja es va fer servir a debats anteriors sobre l’eutanàsia o l’ampliació del dret a l’avortament. El canceller socialdemòcrata Scholz defensa el format parlamentari per la dimensió moral que suposa la introducció d’una vacunació obligatòria. Altres veus apunten, però, al feble lideratge de Scholz en aquest assumpte i a la seva incapacitat de posar d’acord les tres formacions del seu Govern com a raons principals. «La declaració de Scholz havia d’ocultar que no pot convèncer la seva coalició de votar a favor», escriu Valerie Höhne, columnista del setmanari Der Spiegel. La parlamentària verda Ricarda Lang va reconèixer recentment la resistència que hi ha especialment dins de l’FDP respecte la mesura. El diputat liberal Wolfgang Kubicki, vicepresident de l’FDP i també un dels vicepresidents del Bundestag, ja ha presentat una moció contra la immunització obligatòria. «Estava clar des d’un principi que Kubicki no canviaria la seva opinió només uns mesos després de l’inici del Govern de la coalició semàfor», va assegurar Lang en una conferència amb periodistes estrangers. La declaració de Lang deixa encara més en evidència el lideratge de Scholz en un assumpte sobre el qual, no obstant, segueix prometent una decisió ràpida que hauria d’estar presa com a molt tard el març vinent, segons la cancelleria. «Hi ha una llista de condicions o mesures addicionals que són ineludibles abans que pugui arribar la vacunació obligatòria», va dir Alena Buyx, president del Consell d’Ètica, un fòrum mèdic, acadèmic i científic independent creat per abordar assumptes de pes moral i que hauria de servir de referència per al Govern federal i el poder legislatiu. Les declaracions de Buyx suposen un altre gerro d’aigua freda per a les intencions de Scholz. L’any passat, el Consell d’Ètica havia recomanat una introducció de la vacunació general obligatòria davant de l’avenç de la variant delta i la quota de vacunació relativament baixa que continua arrossegant Alemanya. L’arribada d’òmicron i la gestió de la pandèmia de covid-19 per part de les autoritats alemanyes han fet canviar, però, la posició del grup d’experts.