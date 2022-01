Un jutjat social de Múrcia ha declarat procedent l'acomiadament del treballador d'una empresa que va enviar a una companya set correus electrònics amb la imatge d'un penis en erecció i que, després de demanar-li disculpes, li va dir que no ho havia fet per a humiliar-la, sinó com a afalac i “perquè li posava”.

La sentència assenyala que les seves ofenses van ser d'especial gravetat pel context en el qual es van produir els fets i, també, per les fotografies, a més de tenir en compte que es va emparar en l'anonimat “per a la fustigació, que va afectar la dignitat de la dona”. Al principi la destinatària dels enviaments va pensar que es tractava d'un correu escombraries indiscriminat, però després va comprovar que anaven dirigits a ella perquè en un dels últims figurava una fotografia seva com a fons de pantalla, juntament amb la imatge del penis, per la qual cosa li va dir al seu cap. Mentre ella es dirigia a una comissaria a denunciar els fets, el cap va parlar amb el treballador per si coneixia alguna cosa de l'ocorregut, contestant-li que sabia poca cosa, només el que ella li havia explicat. Immediatament, l'ara acomiadat la va trucar i li va demanar que no posés la denúncia, ja que volia explicar-li una cosa “molt important” relacionat amb el tema. Quan tots dos es van veure a la seu de l'empresa, situada en un municipi de Múrcia, va reconèixer el que havia fet, demanant-li disculpes i dient-li que li havia enviat els correus com a afalac, no sent conscient que podien fer-li mal. Les explicacions no van convèncer a la seva companya, que, finalment, va denunciar l'ocorregut, mentre que l'empresa acordava l'acomiadament de l'empleat, la qual cosa li va ser comunicat a través d'una carta en la qual li retreia que havia tingut una conducta “totalment censurable que no es pot permetre”. I afegia l'empresa que la mateixa “constituïa una greu falta de respecte i consideració a la dignitat de la seva companya de treball”. La sentència pot ser recorreguda en segona instància davant la Sala social del Tribunal Superior de Justícia de la Regió de Múrcia.