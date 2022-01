Una guia per a dones turistes que dona recomanacions de com vestir, interactuar i comportar-se està causant aquest dimarts una polèmica a Costa Rica i dures crítiques al Govern, davant la qual cosa el president del país, Carlos Alvarado, ha ordenat la correcció del text. Tot i que la guia va ser publicada el juny del 2021, no va ser fins dilluns quan va començar a circular de forma massiva a les xarxes socials i mitjans de comunicació, en un context marcat per un cas d'un atac sexual a dues dones turistes europees ocorregut la setmana passada a Playa Puerto Viejo, al Carib costa-riqueny.

«Control» si es beu alcohol El document brinda recomanacions a les dones turistes com «procuri vestir similar al local per evitar cridar l'atenció», «eviti caminar sola en horari nocturn», «mantenir el control personal» en cas d'ingerir begudes alcohòliques i «anar amb compte amb els missatges que una actitud amistosa o de confiança puguin generar». Entre les organitzacions que han repudiat la Guia de Bones Pràctiques per al Turisme hi ha UNIDES Talamanca, que considera el text com una «revictimització». Crítiques d'associacions «Repudiem el fet d'actuar negligent del Govern, el qual a través de les seves institucions fa recaure la culpa de les agressions sexuals en les víctimes, amb 'recomanacions' dirigides a limitar la nostra autonomia física, incloent-hi aquelles que inclouen la nostra manera de vestir, l'hora a la qual decidim sortir, l'alcohol que decidim consumir, entre d'altres», va expressar l'organització. «Novament, hem de reivindicar que les agressions mai seran responsabilitat de la víctima. Insinuar el contrari és alimentar l'estereotip que, en una agressió sexual, s'ha de revisar el comportament de la dona», va lamentar. El Govern va explicar que la guia va ser elaborada per la Comissió Nacional de Seguretat Turística (CONSETUR) integrada pel Ministeri de Seguretat Pública, l'Institut Costa-Riqueny de Turisme (ICT), el Ministeri Públic, l'Organisme d'Investigació Judicial, l'Ambaixada dels Estats Units i la Cambra Nacional de Turisme, i revisada per l'Institut Nacional de les Dones (Inamu). El document ha generat des de dilluns nombroses crítiques d'organitzacions feministes, diputades i ciutadans en general a les xarxes socials, davant la qual cosa el president Alvarado va reaccionar. «Enunciats fora de lloc» «He demanat a l'ICT i a l'INAMU que revisi immediatament la guia, publicada el juny del 2021, previ als inacceptables delictes a Puerto Viejo, perquè conté enunciats totalment fora de lloc, en qualsevol context, que s'han de corregir. La violència contra la dona no té cap justificació i hem de combatre-la des de tot àmbit», va dir Alvarado. El Govern va assegurar que el document pretén ajudar la creació d'«ambients segurs» i ha negat que tingui relació amb el cas d'atac sexual patit per les dues turistes europees la setmana passada, ja que la guia va ser publicada el juny anterior.