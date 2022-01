«Són unes declaracions molt greus» [les de l’excomissari José Manuel Villarejo sobre la presumpta implicació del CNI en els atemptats a Barcelona del 2017] «i no pot quedar ni un indici de dubte sobre el que va passar». Així va explicar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, l’acord de l’executiu per demanar al Govern la creació al Congrés d’una comissió d’investigació. Així mateix, el Govern sol·licita també a Sánchez que impulsi una reforma de la llei de secrets oficials, cosa que, per cert, l’executiu central ja està preparant.

El Govern, que diu que és conscient de la «credibilitat que pot tenir Villarejo, perquè tots sabem qui és», descarta, així, la via judicial en entendre que l’excomissari, com a part de la causa, es podria acollir al dret de defensa i, per tant, «tindria dret a poder mentir o no declarar». El Govern tampoc preveu que la qüestió formi part de l’ordre del dia de qualsevol fòum bilateral entre governs, però sí de la relació entre els presidents Sánchez i Aragonès. Qui sí que ha dirigit un escrit a la Fiscalia sobre aquesta qüestió ha estat la Mesa del Parlament per tal que s’investiguin les insinuacions realitzades per l’excomissari.