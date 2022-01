L’Agència Europea del Medicament (EMA) no és partidària d’injectar una quarta dosi de la vacuna contra la covid-19 a la població general. Almenys de moment. En primer lloc, perquè no disposen de dades, «proves» ni resultats clínics o a la vida real sobre la necessitat d’una quarta dosi. A més, segons l’EMA, «administrar reforços repetits en intervals breus de temps podria reduir el nivell d’anticossos que es produeix amb cada administració, ja que el nostre sistema immunològic necessita una certa quantitat de temps per mostrar la resposta a l’antigen que se’ns presenta» , i «podria fer menys eficient la vacunació amb el temps», va argumentar el responsable de l’estratègia de vacunes del regulador europeu, Marco Cavaleri.

Els reguladors internacionals van tractar aquesta qüestió en una reunió virtual celebrada la setmana passada. La conclusió d’aquella trobada, segons va explicar Cavaleri, és que les diferents agències coincideixen que la idea d’«administrar múltiples reforços en intervals curts de temps no seria sostenible a llarg termini». Per començar, pel desafiament logístic que suposa desenvolupar repetides campanyes de vacunació cada any i, en segon, perquè pot generar fatiga social entre la població. «No hi ha precedents amb un enfocament d’aquest tipus i seria difícil predir el seu impacte en general», va explicar.

Per això, l’EMA considera que el més raonable per al futur, si són necessaris nous reforços, almenys en alguns grups de risc, seria oferir el sèrum a l’inici de la temporada d’hivern, i vacunar llavors com es fa amb la grip. «Això augmentaria la resposta d’anticossos quan més es necessiten», va dir. Segons Cavaleri, de moment no hi ha dades reals sobre la necessitat i el valor afegit d’administrar una segona dosi de reforç -o una quarta injecció- a la població general i va insistir que quan hi hagi dades les analitzaran. En tot cas, sí que va reconèixer que la quarta dosi podria ser una resposta «raonable» en el cas de «persones amb sistemes immunològics deprimits».

Segons les darreres dades disponibles del Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC) sobre els nivells de vacunació, fins ara només el 40% de la població adulta europea ha rebut la tercera dosi a la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu i entorn el 20% de la població adulta encara no té la pauta completa de vacunació davant d’un virus que continua propagant-se.

«Situació molt preocupant»

«Les dades epidemiològiques d’Europa mostren un nombre creixent d’infeccions a causa de la ràpida propagació d’òmicron i la situació al continent continua sent molt preocupant», va admetre Cavaleri durant una roda de premsa en què va advertir també de l’augment de la pressió hospitalària com a conseqüència del creixement dels contagis.