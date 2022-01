El ministre d’Educació francès, Jean-Michel Blanquer, està contra les cordes. El diari digital Mediapart va revelar dilluns a la nit que aquest dirigent va gestionar i va anunciar els protocols per tornar a l’escola des d’Eivissa, on va passar les vacances d’Any Nou. Aparentment, aquesta informació pot semblar una anècdota, però ha provocat una tempesta política contra Blanquer, cada cop més criticat per la seva gestió de la irrupció d’òmicron a les escoles. Després d’una vaga multitudinària el 13 de gener, els sindicats educatius ja van anunciar dilluns una segona per a demà. La revelació de les vacances del ministre posa encara més gasolina al foc del malestar dels docents.

La manera com Blanquer va anunciar els nous protocols per a la tornada a l’escola ja havia indignat el sector educatiu. Després de diversos dies d’especulacions, va decidir precisar-los el diumenge 2 de gener en una entrevista publicada a les cinc de la tarda a Le Parisien, poques hores abans del retorn a les aules. Aquesta polèmica entrevista, segons Mediapart, va ser feta des d’Eivissa. El rotatiu parisenc no va precisar aquest detall, i va il·lustrar el text amb una fotografia de Blanquer al Ministeri d’Educació.