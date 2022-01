Tot i que amb baixa imprevista pel camí, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va aconseguir ahir portar davant del Consell de Ministres bona part de la seva estratègia de vivenda per als propers anys. Així, si bé el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va trencar fa només cinc dies els plans d’aprovar també ara l’avantprojecte de llei de l’habitatge, el Govern de Pedro Sánchez ha aconseguit posar a rodar el pla d’habitatge estatal fins al 2025 i un bo jove per al lloguer. Tot i que aquesta és una de les mesures més promocionades per l’executiu, segons dades aportades per la ministra Raquel Sánchez, el seu abast serà molt limitat: s’estima que el bo serà accessible per a entre 60.000 i 70.000 joves, amb prou feines l’1,7% dels joves emancipats a Espanya.

El bo jove al lloguer és una ajuda de 250 euros al mes adreçada a persones d’entre 18 i 35 anys que ingressin com a molt 24.300 euros (tres vegades l’IPREM, l’indicador públic de renda d’efectes múltiples) i que paguin 600 euros per un pis o, si no, 300 euros per una habitació. El departament gestionat per la ministra Sánchez assumeix que un arrendament més car comporta uns ingressos al nivell, així que deixa fora de l’ajuda els lloguers més alts. Això malgrat que segons dades del Govern referents al 2018, el lloguer mitjà que es pagava ja llavors a la província de Barcelona era de 690 euros i només el 25% de la població abonava menys de 500. En aquest sentit, l’executiu està obert a deixar que en determinats supòsits les autonomies pugin aquest límit fins als 900 euros en el cas dels pisos i als 450 euros en el cas de les habitacions. La qüestió és que els càlculs del Govern indiquen que l’ajuda només arribarà a 70.000 persones, una xifra equivalent al nombre de persones que estudien a la Universitat de Barcelona i que suposa només un 0,7% dels joves d’entre 18 i 35 anys que hi ha a Espanya (9 milions el 2021). «Aquesta mesura es pot convertir en una mena de loteria en què només un grapat de persones joves a Espanya podrà beneficiar-se de les ajudes», va criticar el Consell de la Joventut d’Espanya.