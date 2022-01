La Mesa del Parlament ha fet marxa enrere i es disposa a posar fi a les prebendes d’alguns funcionaris que tenen a la seva disposició la possibilitat de continuar cobrant sense exercir el càrrec en una mena de prejubilació que els partits veuen fora de lloc. Després que el diari Ara destapés que la cambra catalana dedica 1,7 milions d’euros anuals a abonar aquest pagament a 21 empleats, els grups parlamentaris s’han unit per posar fi a aquest règim especial anomenat «llicència per edat».

Però no serà tan fàcil. I és que l’eliminació d’aquesta disposició aprovada el 2008 ha de passar per una negociació col·lectiva amb el consell de personal -equiparable a un comitè d’empresa al sector privat-. La intenció dels partits és renegociar l’última reforma acordada –i avalada per la Mesa el 21 de desembre– que passava per retallar de cinc a tres anys el termini durant el qual poder acollir-se a aquesta paga. Ara, l’objectiu és que s’acabi suprimint, si bé no es podrà revocar la concessió als empleats que ja la cobren perquè són drets adquirits consolidats.

Manca per veure què passarà en el cas dels funcionaris que l’hagin sol·licitada però que encara no la cobren, i això queda en mans d’un informe sol·licitat als lletrats del Parlament perquè aclareixin quants es troben en aquesta situació i quin encaix té una nova reforma. Els criteris per accedir a aquest complement són que el treballador tingui més de 60 anys i porti més de 15 a la institució i pot cobrar entre 4.000 euros mensuals, a les categories més baixes, i fins als més de 10.000 que perceben dos exsecretaris generals .

L’acord al qual ha arribat la Mesa implica, de facto, reconèixer que va ser un error aprovar la reforma el 21 de desembre perquè s’hi va establir retallar a tres anys el termini. I això va generar un creuament de retrets entre la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i la resta de partits.