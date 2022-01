En el conflicte d’Ucraïna, Rússia està esperant la resposta escrita dels EUA a les seves demandes de seguretat per decidir si segueix negociant o no. Així ho va especificar ahir el ministre d’Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, després de reunir-se a Moscou amb la seva homòloga alemanya, Annalena Baerbock. La tensió a la zona no remet, com ho prova la contundent negativa de Rússia a començar a retirar alguns dels 100.000 soldats desplegats al costat de la frontera amb Ucraïna, i l’advertència de la cap de la diplomàcia alemanya que si el Kremlin fa servir el subministrament de gas com a arma de pressió, la continuïtat del gasoducte Nord Stream 2 estaria en dubte.

«Esperem les respostes que ens han promès per tal de continuar les negociacions», va explicar Lavrov. Durant la setmana passada, Rússia va mantenir converses amb representants nord-americans, de l’OTAN i durant el fòrum de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa sobre les seves exigències estratègiques al continent, que inclouen la retirada de la invitació a ingressar a l’OTAN a Geòrgia i Ucraïna, i la capacitat de veto rus als desplegaments militars que pugui efectuar l’Aliança Atlàntica als països que van integrar en el seu moment l’extint bloc militar soviètic. Com ja s’esperava fins i tot abans del seu inici, aquesta ronda negociadora no va aconseguir cap avenç.