Els grans grups del turisme pressionen el Govern perquè ampliï els fons europeus destinats al sector i reformuli els criteris de repartiment dels ja compromesos perquè tinguin un veritable efecte transformador per a l’activitat més colpejada per l’aturada econòmica provocada per la covid.

«Han estat dos anys devastadors per al sector més afectat per la pandèmia», va resumir Gabriel Escarrer, conseller delegat de Meliá i president d’Exceltur, el lobby que agrupa una trentena de les companyies turístiques més grans del país. Dos anys en què s’han intensificat, segons l’executiu, les necessitats d’impulsar la modernització i la transformació del sector a Espanya per reposicionar-se com a destinació d’alt valor afegit i no centrat només en el turisme de masses. Per aconseguir-ho, des de la indústria turística es considera que el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i els seus 70.000 milions d’euros de fons europeus els propers anys són una oportunitat històrica. El sector reclama al Govern més protagonisme del turisme -tradicional locomotora de l’economia espanyola i el sector principal amb més d’un 12% del PIB fins que va esclatar la pandèmia- en el repartiment d’aquests fons. De moment, el sector només té assignats 3.400 milions, menys d’un 5% del total. A les portes de Fitur, la fira del sector que se celebra aquesta setmana a Madrid, el clam del sector exigint un PERTE (projecte estratègic per a la recuperació i la transformació econòmica) específic per al turisme ha anat creixent. Cada cop són més veus empresarials i també polítiques (encapçalades pel president del PP, Pablo Casado), les que demanen a l’executiu un megaprojecte aglutinador de fons europeus similar al que el Govern ha destinat a l’impuls de la indústria lligada al vehicle elèctric i connectat o a les noves renovables i a l’hidrogen verd. El turisme promet al Govern inversions privades milionàries per acompanyar aquests fons europeus amb l’objectiu de transformar el sector. «Oferim al nostre Govern un fort compromís d’inversió privada» si es posa en marxa un PERTE propi, va destacar Escarrer en la inauguració del Fòrum Exceltur de Lideratge Turístic, que es va celebrar la vigília de la inauguració de Fitur. Efecte tractor La setmana passada, Exceltur ja va reclamar concentrar fons europeus per import de 17.500 milions d’euros en deu anys en el turisme (15.000 milions del PERTE en els primers tres anys i 2.500 milions més de fons europeus tradicionals en següents exercicis) per modernitzar les velles destinacions turístiques de sol i platja espanyoles. La proposta de l’organització seria concentrar les ajudes dels fons en una quinzena de destins madurs -entre ells la Costa Brava- amb l’objectiu de reposicionar-los i activar projectes realment transformadors.